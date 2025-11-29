La financiera que salpica al Chiqui Tapia lanzó un comunicado y se defendió de las acusaciones

La cúpula directiva de Sur Finanzas, la empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia , rechazó las acusaciones por presunto lavado de activos y calificó la denuncia como “infundada” , en el marco de una causa que avanza en los tribunales federales de Lomas de Zamora .

En un comunicado, los representantes de la firma aseguraron que la compañía está “abierta a colaborar” con la Justicia y defendieron la legalidad de todas sus operaciones.

“Cualquier persona puede abrir una cuenta de manera virtual cumpliendo con los requisitos establecidos por la ley. Sur Finanzas no está habilitada ni operó la compra-venta de criptoactivos de ninguna especie ”, remarcaron.

La financiera enfatizó además que su cartera de clientes es amplia y diversa: “Desde personas comunes hasta grandes empresas y clubes de fútbol”. En ese sentido, subrayaron que todos sus servicios “se realizan en estricto cumplimiento de la normativa vigente”.

El financista Ariel Vallejo está bajo la lupa por presunto lavado de dinero. En la foto, junto a "Chiqui" Tapia.

En el mensaje público, la empresa también tomó distancia de cualquier posible responsabilidad sobre eventuales maniobras ilícitas de terceros: " Si algún individuo o empresa que operó con nuestras plataformas hubiera obtenido dinero de manera irregular, corresponde a la justicia determinar si es culpable de algún delito, para lo cual cuenta con nuestra absoluta colaboración”.

Los directivos destacaron, además, que Sur Finanzas posee todas las autorizaciones del Banco Central para realizar las operaciones y servicios que brinda. “Todos los servicios se brindan en un entorno de excelencia y con la última tecnología disponible”, afirmaron.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA.

El comunicado se conoció el mismo día en que se realizaron allanamientos vinculados a la investigación por presunto lavado de activos, una pesquisa que involucra al titular de la firma, Ariel Vallejo, y que vuelve a poner en foco su estrecha relación con Tapia.

Paralelamente, la Dirección General Impositiva (DGI) advirtió sobre movimientos financieros considerados sospechosos, lo que motivó nuevas medidas judiciales.

La figura de Vallejo ganó protagonismo en los últimos años, en paralelo al crecimiento de Sur Finanzas dentro del fútbol argentino: la marca aparece en camisetas de varios clubes y el torneo de la reserva lleva el nombre de la empresa y la Liga Profesional lo llevó el año pasado.