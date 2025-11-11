11 de noviembre de 2025 - 14:19

La Corte Suprema confirmó la sentencia de Julio De Vido por la tragedia de Once

El máximo tribunal confirmó la pena de cuatro años de prisión al exministro de Planificación Federal por administración fraudulenta.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de Julio De Vido por la tragedia de Once.

La Corte Suprema confirmó la sentencia de Julio De Vido por la tragedia de Once.

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a cuatro años de prisión impuesta al exministro de Planificación Federal Julio De Vido por su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida en febrero de 2012 y que causó la muerte de 52 personas y dejó 789 heridos.

Leé además

Reapareció Alberto Fernández: dijo que el video con Tamara Petinatto era para un periodista y habló de Fabiola Yañez

Reapareció Alberto Fernández y dio una insólita versión sobre el video de Tamara Pettinato

Por Redacción Política
Rodolfo Aguiar, secretario general nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

ATE ya prepara un paro nacional en rechazo a la reforma laboral del Gobierno: "Esperar al 10 es suicida"

Por Redacción Política

Con esta decisión, la pena queda firme y en condiciones de ejecutarse, lo que abre la posibilidad de que el exfuncionario sea detenido en los próximos días, ya que nunca estuvo preso en el marco de esta causa.

Cristina anunció la reforma completa de los trenes de la tragedia de Once
La tragedia de Once dejó 52 víctimas fatales.

La tragedia de Once dejó 52 víctimas fatales.

El fallo de la Corte

En el acuerdo de este martes, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar los recursos de la defensa de De Vido, que buscaba su absolución, y también los de la Fiscalía, que había pedido un incremento de la pena.

De esta manera, la Corte dejó firme la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal N° 4 (TOF 4), que había condenado a De Vido por administración fraudulenta al determinar que no controló el uso de los fondos públicos destinados a la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), concesionaria del servicio ferroviario de la línea Sarmiento.

El expediente regresará ahora al TOF 4, que deberá definir la ejecución de la condena, ya que De Vido tiene 75 años, el tribunal podría otorgarle el beneficio de prisión domiciliaria.

La tragedia de Once

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando una formación del tren Sarmiento impactó contra el andén de la estación terminal. El accidente dejó 52 muertos y casi 800 heridos, convirtiéndose en uno de los hechos más trágicos de la historia ferroviaria argentina.

La Auditoría General apunta a De Vido por la tragedia de Once
La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012.

En diciembre de 2015, el primer juicio por el caso culminó con la condena del maquinista Marcos Córdoba, de los propietarios y exdirectivos de TBA, y de los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi.

Posteriormente, se abrió un segundo juicio en el que se determinó la responsabilidad política y administrativa de De Vido, al comprobarse que omitió controlar los fondos destinados al mantenimiento del servicio.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El gobernador Alfredo Cornejo se reunió con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes, Mohammed Alsuwaidi.

Cornejo se reunió con el ministro de Inversiones de Emiratos Árabes: "Mostró mucho interés por Mendoza"

Por Redacción Política
Cámara de Diputados de Mendoza en sesión. 

Polémica por un proyecto de Cambia Mendoza que podría restringir el acceso a la información pública

Por Martín Fernández Russo
Milei reestructura el Gabinete y Adorni asume más poder: los cambios de áreas estratégicas.

Milei reestructura el Gabinete y Adorni asume más poder: los cambios de áreas estratégicas

Por Redacción Política
El gobernador Alfredo Cornejo promocionó a Mendoza en la feria energética de Abu Dabi

Alfredo Cornejo promocionó los avances en energía solar y minería de Mendoza en la feria de Abu Dabi

Por Redacción Política