La contundente advertencia de Javier Milei para los trabajadores de ATE que quieran tomar ministerios

En las últimas horas, el Gobierno de Javier Milei anunció que van a dar de baja 70.000 contratos en el Estados (según el vocero Adorni luego se bajaron a 15.000). Esta medida generó la rápida reacción de los gremios, quienes convocaron a una “ocupación pacífica” de los ministerios.

De esta manera, la medida por parte de los gremios se llevaría a cabo el próximo 3 de abril, luego del feriado largo. Así mismo, Milei envió una dura advertencia a los dirigentes sindicales y anunció que acudirá a la Justicia para denunciar a quienes participen de la toma de organismos del Estado.

Sin embargo, el Jefe de Estado respondió un mensaje del abogado Alejandro Fargosi, quien es cercano a las ideas de la Libertad Avanza. “Si hacen eso, cometerán un delito que seguramente el Presidente Milei no va a dejar pasar, como hicieron todos desde 1983″. Acto seguido, el Presidente asintió a su publicación con un elocuente “cooooooorrecto”.

El Presidente envió una advertencia a los trabajadores que tengan previsto tomar ministerios el 3 de abril. Gentileza: X @JMilei.

Inmediatamente, el Presidente no tardó en confirmar que esa será la respuesta del Gobierno si los trabajadores del Estado deciden cumplir con la protesta bajo la modalidad de una toma de los establecimientos. Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de la ATE, anunció la medida de fuerza en rechazo a los miles de despidos. Además, advirtió que la semana próxima podría haber “ocupaciones pacíficas” de ministerios y dependencias oficiales.

“Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar”, señaló Aguiar desde su cuenta de X.

Desde ATE convocaron a los trabajadores a asistir de forma masiva a ocupar los puestos de trabajo en la previa a los despidos previstos para el 31 de marzo. Gentileza: prensa ATE.

En la misma línea, el dirigente sindical añadió: “Como le gusta tanto copiar modelos anteriores, nosotros esperamos que no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar”.

Y sentenció: “Frente a esta tragedia social que está provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión. Como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar”.