La Comisión Investigadora del caso $Libra define este miércoles su futuro: la postura de la oposición

El miércoles se dará el segundo encuentro de la comisión investigadora y todos los caminos conducen a que no tendrá más avances. En sí, el principal obstáculo ha sido la paridad en la conformación de la comisión: 14 diputados del oficialismo y 14 de la oposición.

“Quedó patentizada la conformación del bloque de la impunidad, defensa de la corrupción, conformado por la Libertad Avanza y sus bloques vasallos”, acusó Carbajal, y aseguró que se ofrecieron mecanismos razonables para destrabar la situación, pero fueron rechazados.

“Nosotros vamos a promover e impulsar el juicio político porque evidentemente es el único ámbito constitucional donde vamos a poder lograr el objetivo de investigar y que los corruptos no queden impunes, que es lo que quieren el bloque oficialista y sus aliados”, añadió el legislador radical.

A pesar de las connotaciones que tiene hablar de “juicio político”, en la oposición aclaran que el objetivo no es avanzar contra el presidente Javier Milei, al menos no en esta etapa. “Con Juicio Político podemos citar a quienes consideremos necesarios para la investigación y, si se niegan, pedirle a un juez que los traiga al Congreso con la fuerza pública. Eso es lo que intentamos con la Comisión $Libra, pero ellos la bloquearon”, explicaron.

La parálisis actual tiene origen en un hecho ocurrido en abril, cuando se convocó a la comisión para elegir autoridades. Aunque había quórum, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, envió una comunicación para levantar la sesión.

El diputado del MID, Oscar Zago propuso entonces a su compañera de bloque, Marcela Pagano, como presidenta de la comisión. Sin embargo, la presidencia de la Cámara no reconoció esa designación, dejando a la comisión en un limbo reglamentario.

Desde entonces, no hubo más avances. Menem, enfrentado con Pagano, intentó recomponer la relación a través de emisarios, pero no hubo respuesta. La oposición, por su parte, considera que se trata de una interna libertaria y no piensa intervenir.

Para este miércoles se anticipan ausencias por parte de LLA y sus aliados, lo que podría sellar el destino de la Comisión $Libra. Si eso ocurre, Unión por la Patria, Democracia, la Coalición Cívica y la Izquierda impulsarán la estrategia de “saltar” a la Comisión de Juicio Político. Todavía resta conocer la postura de Encuentro Federal, bloque que puede inclinar la balanza.

Un posible punto de partida es un pedido presentado por UxP en febrero en esa comisión. Para activarlo, los diputados deberán emplazar a la comisión, algo que se podría votar, si Encuentro Federal acompaña, en la sesión prevista para el próximo 2 de julio.