La candidata vecina de Cristina Kirchner y los dos Leandro Santoro: la polémica lista de Yamil

Adorni vs. Marra: la competencia libertaria en CABA que muestras las grietas internas de LLA

“ No me parece que sea reprochable apelar a recursos lícitos dentro de las reglas de juego , siendo que a diferencia del PRO , del kirchnerismo y de La Libertad Avanza o de (Horacio Rodríguez) Larreta, ni estamos corriendo con la guita que nos afanamos del Estado ni con el aparato del Estado”, justificó Yamil en diálogo con La Previa (Net TV).

De todos modos, admitió que “la conversación intrafamiliar surgió a raíz de la similitud entre nombres” y que “está claro” que aprovechó ese parecido, el mismo que tiene la imagen de Unión Porteña Libertaria y Unión por la Patria.

Unión Porteña Libertaria (Yamil Santoro) y Unión por la Patria: ¿estrategia o plagio? Unión Porteña Libertaria (Yamil Santoro) y Unión por la Patria: ¿estrategia o plagio?

La reacción del peronista Leandro Santoro al candidato homónimo que vive en Alemania

Como reacción, el candidato peronista Leandro Santoro declaró sobre su homónimo rival: "O es una joda que el tipo está haciendo para tratar de instalarse, lo cual sería una joda de mal gusto, o es una estafa”.

“Vos podés no coincidir con nuestras ideas, te puede parecer mal que nosotros estemos compitiendo en la Ciudad, entiendo todo, pero me parece que los más críticos tienen que reconocer que es inaceptable que aparezca un candidato homónimo que ya está instalado sin tradición política. Además, Yamil se baja para poner a su hermano que se llama Leandro Santoro, quien hace ocho años vive en Alemania. No tiene antecedentes”, expresó el actual diputado nacional del bloque K.

Leandro Santoro, asesor presidencial y candidato a diputado. / archivo Clarín Leandro Santoro, asesor presidencial y candidato a diputado. / archivo Clarín

La vecina de Cristina Kirchner en Recoleta también es candidata

En la lista presentada en los últimos días, la Unión Porteña Libertaria de Yamil Santoro también lleva como suplente a legisladora porteña a Ximena de Tezanos Pinto, famosa por ser la vecina de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta.

Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner. Foto: Web Ximena de Tezanos Pinto, vecina de Cristina Kirchner. Foto: Web

La mujer reside un piso más arriba que CFK en el edificio de la esquina de Juncal y Uruguay, donde la titular del PJ fue atacada en septiembre de 2022.

En su momento fue famosa en redes y medios porque colgaba banderas del balcón con proclamas republicanas y no ocultaba su antipatía por el peronismo.