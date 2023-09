La advertencia de Patricia Bullrich a Pablo Moyano: “Pablito Moyano, tenelo claro: vos cortás la calle, vas en cana, eh”

Patricia Bullrich, candidata a presidente por Juntos por el Cambio, lanzó duras amenazas contra el titular de Camioneros, Pablo Moyano: “Pablito Moyano, tenelo claro: vos cortás la calle, vas en cana, eh”.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Bullrich lanzó: “Le digo a Pablo Moyano que él toca la calle, sale a la calle a impedir que la voluntad popular lleve adelante su programa, y es el primero en ir preso. Y yo voy a ir personalmente al juez a decirle: ‘Señores, este desorden se acabó’”.

“Así que Pablito Moyano tenelo claro: vos cortás la calle, vos vas en cana, eh. Y yo sé cómo hacerlo porque ya lo hice”, agregó la política. Incluso le aclaró que con ella “las amenazas no van” y consideró que cuando hace esos planteos, Moyano admite que Unión por la Patria no va a imponerse en las elecciones. “Nosotros ganamos y a nosotros no nos joden”, sumó la titular del Pro.

Según lo detalló La Nación, la dirigente de la oposición aseguró que su vínculo tanto con los gremialistas como con los empresarios dependerá de que entiendan que ella tiene de la decisión de hacer “próspera” la Argentina. “No me importa de dónde vengan. No estoy en contra de los sindicatos. Estoy en contra de los que frenan el avance del país. Les voy a decir que no a los que me ponen el freno; acá hay que poner el acelerador”, sintetizó.

Patricia Bullrich quiere discolver la AFI

En otra de las declaraciones que realizó este domingo, Bullrich aseguró que, de ser elegida presidenta, cerrará la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) al considerar que es una institución que está desprestigiada.

“Nosotros llegamos y la AFI la cerramos de un día para otro. ¿Qué imaginario colectivo hay en la AFI? Que se espía a los jueces, los políticos; que no es una agencia profesional. Nosotros necesitamos profesionalidad, la inteligencia del mundo es profesional”, detalló y afirmó que convocará desde estudiantes especializados hasta investigadores formados en las escuelas de inteligencia para esta nueva propuesta.

“Vamos a arrancar de cero para que ningún argentino y mucho menos los jueces y los poderes del Estado piensen que hay una agencia que los va a espiar”, prometió y siguió: “Cuando usted tiene un organismo cuya base es la desconfianza total y absoluta, arranca de cero. Estamos convencidos de que la Argentina tiene que tener una inteligencia absolutamente profesional. No digo que todos los que están ahí no lo son, pero las cosas que han pasado, con acusaciones cruzadas durante 20 años, ameritan una decisión de cuajo. Lo vamos a hacer porque estamos compenetrados a que la transparencia de los actos públicos y la confianza sobre las cosas que hagamos arranque desde el día cero”.

