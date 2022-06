Kulfas negó conocer hechos de corrupción en torno a la licitación del gasoducto

El ex ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, declaró este viernes ante los tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires y negó tener conocimiento de posibles hechos de corrupción en la licitación de los caños para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

Si bien en declaraciones realizadas el viernes 3 de junio tras el acto por los cien años de YPF el entonces funcionario había dado a entender que hubo movimientos espurios en la licitación de los caños, en el juzgado no lo ratificó.

“Negó saber algo de cualquier gestión indebida”, dijo una fuente judicial consultada por este medio minutos después de que Kulfas abandonara los tribunales sin hacer declaraciones a la prensa.

El exfuncionario del Gobierno de Alberto Fernández concurrió a Comodoro Py para declarar como testigo ante el juez federal Daniel Rafecas, en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner.

La citación de Kulfas había sido pedida por el fiscal Carlos Stornelli y a raíz de tres denuncias penales que se presentaron cuando renunció el ahora exfuncionario, esta última motivada por el kirchnerismo.

Tanto en sus dichos a la radio AM 750 de aquel viernes por la noche en Tecnópolis como en un off the récord difundido por Whatsapp que le fue atribuido, Kulfas había dado a entender que la licitación se hizo “a la medida” de la empresa que fue adjudicada.

Pero este viernes 10, ante Rafecas, Kulfas dijo que todo se trató solo de un cruce político con un sector del Gobierno que responde directamente a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien desde hace varios meses lo venía cuestionando con dureza.

Según dijo el exfuncionario ante el magistrado que le realizó preguntas, sus expresiones en radio y luego en off de récord no fueron más que respuestas políticas a discrepancias internas en el Frente de Todos.

El ex ministro de Desarrollo Productivo reconoció ante Rafecas que cometió un “error” por intentar salir a responder “en caliente” y “apurado” a la vicepresidenta que había cuestionado la licitación del gasoducto en el acto de YPF, dijeron las fuentes consultadas por este medio.

Para el lunes próximo está citado Antonio Pronsanto, un ex funcionario de Enarsa que tenía a cargo la ejecución del gasoducto y que renunció también en medio de una polémica por las demoras en la licitación de la obra civil.

Asimismo, el juez citó a dos comitivas de empresarios para que le ilustren sobre los aspectos técnicos de la licitación y la eventual construcción del gasoducto.