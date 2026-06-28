Adorni abandonará la representación del Estado en YPF tras su salida del Gabinete

La salida de Manuel Adorni del Gobierno nacional no finalizará con su renuncia a la Jefatura de Gabinete . El exfuncionario también dejará su cargo como director de YPF en representación del Estado nacional , por lo que quedará completamente desvinculado de la administración encabezada por Javier Milei .

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Según trascendió, Adorni presentará formalmente su dimisión al directorio de la petrolera durante los próximos días. Luego, el cuerpo que preside Horacio Marín deberá analizar y aceptar la renuncia conforme a los procedimientos establecidos por la compañía.

Fuentes oficiales citadas por Infobae informaron que la determinación fue tomada por el propio Adorni, quien pretende apartarse de la actividad pública luego de más de dos años y medio de intensa exposición política. La renuncia al directorio de YPF completa el proceso iniciado con su alejamiento de la Jefatura de Gabinete, decisión que comunicó mediante una carta dirigida al Presidente.

En ese mensaje explicó que el principal motivo de su salida fue el desgaste personal y familiar provocado por la exposición pública y por las denuncias que enfrentó durante los últimos meses.

Karina Milei y Manuel Adorni durante una recorrida por las instalaciones de YPF en Vaca Muerta. (archivo)

Karina Milei y Manuel Adorni durante una recorrida por las instalaciones de YPF en Vaca Muerta

Por otra parte, fuentes del Gobierno detallaron que “la decisión está tomada” y aclararon que se formalizará “la semana que viene”, según reportó La Nación.

Cabe recorcar que Adorni ocupaba un cargo de director Clase A, correspondiente a la participación accionaria del Estado nacional dentro de la petrolera, una representación vinculada a la denominada "acción de oro", que otorga facultades especiales al Estado en determinadas decisiones societarias.

Manuel Adorni Luego de renunciar al Gabinete, Adorni dejará su lugar en el directorio de YPF.

Ese rol, que comenzó a cumplir desde el 30 de enero, comprendía un salario asignado de alrededor de 95 millones de pesos, que no cobraba por ser funcionario nacional.

Una vez aceptada la renuncia, será el Gobierno nacional el encargado de designar a su reemplazante. En la Casa Rosada consideran probable que ese lugar sea ocupado por quien resulte designado al frente de la nueva Jefatura de Gabinete, aunque esa definición todavía no fue oficializada. Entre los nombres mencionados aparece el de Diego Santilli.

El respaldo del oficialismo

Tras anunciar su alejamiento, distintos dirigentes del oficialismo expresaron públicamente su apoyo al exfuncionario.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, agradeció su trabajo y destacó el compromiso demostrado durante su paso por el Gobierno. Además, manifestó su acompañamiento frente al difícil momento que, según expresó, atraviesan Adorni y su familia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/KarinaMileiOk/status/2070985937161445801&partner=&hide_thread=false Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven.



Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido–… https://t.co/2TJlK7eTv5 — Karina Milei (@KarinaMileiOk) June 27, 2026

Por su parte, el presidente Javier Milei evitó emitir un mensaje propio y únicamente compartió en sus redes sociales la carta de renuncia del ex jefe de Gabinete y la publicación realizada por Karina Milei.

Las causas judiciales y el cierre de una etapa

La salida de Adorni se produjo en un contexto de creciente tensión política y judicial, marcado por investigaciones relacionadas con su patrimonio, una causa por presunto enriquecimiento ilícito y pedidos de interpelación impulsados por sectores de la oposición.

Adorni habló sobre sus ahorros y sostuvo que actuó como "la mayoría de los argentinos". Adorni, al momento de hablar sobre sus ahorros, sostuvo que actuó como “la mayoría de los argentinos”. La Nación

En su carta de despedida, el exfuncionario rechazó todas las acusaciones y aseguró que fue objeto de versiones falsas sobre supuestos bienes, gastos, sociedades y operaciones financieras que, según afirmó, nunca existieron.

Si el directorio de YPF aprueba la renuncia durante los próximos días, Adorni pondrá fin a todas las funciones institucionales que ejercía desde el inicio de la gestión libertaria y el Gobierno avanzará con la designación del nuevo representante estatal en la compañía.