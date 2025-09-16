16 de septiembre de 2025 - 13:34

Karina Milei se "arrepintió" sobre la censura de sus audios y retiró la prohibición

La secretaria general de Presidencia ahora dice que las grabaciones no afectan su intimidad ni la seguridad nacional.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Foto:

Los Andes
Por Redacción Política

La funcionaria y hermana del presidente Javier Milei informó su decisión al juez civil y comercial Patricio Maraniello, al responder a la apelación presentada por la ONG Poder Ciudadano contra la cautelar.

Según fuentes judiciales, en el escrito Karina Milei rechazó que su planteo inicial haya buscado “censura previa” o eludir la difusión de información sensible.

“La medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores”, argumentó la secretaria general de Presidencia en la presentación.

Karina Milei, secretaria General de la Presidencia

La funcionaria recordó además que los audios forman parte de una denuncia penal en curso, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli, y aseguró que el material “está manipulado y editado con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia”.

En ese marco, Karina Milei cuestionó el uso periodístico de esas grabaciones: “La libertad de prensa no puede utilizarse ni convertirse en un escudo o protección para la realización de campañas de manipulación de la opinión pública y, mucho menos, para la utilización de audios, escuchas, videos o fotografías obtenidas ilegalmente”.

No obstante, reconoció ante el magistrado que el contenido de los audios, hasta ahora, “no afecta su seguridad, ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.

El pasado 1° de septiembre, el juez Maraniello había hecho lugar de manera parcial al planteo de Karina Milei y dispuso la prohibición de difundir el material en medios de comunicación. Ahora, con el desistimiento formal de la funcionaria, esa medida quedará sin efecto.

A pesar del escándalo por las presuntas coimas en la Agencia de Discapacidad a raíz de lo expresado por Diego Spagnuolo, la preocupación en el Gobierno no se centró en el contenido de las grabaciones de Karina, sino en lo que implicaban: la posibilidad de que uno de sus funcionarios hubiese sido espiado durante los casi dos años de gestión. Igualmente, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, culpó a periodistas, a militantes kirchneristas y a una red de agentes extranjeros (rusos y venezolanos).

