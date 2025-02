Julio Cobos rechaza la suspensión de las PASO: "Mejoran la oferta electoral y amplían la democracia"

Suspender las PASO (nacional o provincial) es casi eliminarlas; es como los impuestos “temporales”, termina siendo para siempre... No hay justificación alguna para suspenderlas, de hecho todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia. pic.twitter.com/0XnLXvJ2aj

Además, el diputado advirtió que "suspender las PASO (nacional o provincial) es casi eliminarlas; es como los impuestos 'temporales', termina siendo para siempre... No hay justificación alguna para suspenderlas , de hecho todos reconocen que mejoran la oferta electoral y amplían la democracia".

La aplicación de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son un salto de calidad institucional y de fortalecimiento democrático. Debemos sostenerlo en el tiempo para mejorarlo, aprendiendo de la experiencia y promoviendo que los partidos las utilicen correctamente. pic.twitter.com/bnRMUiZsDr — Julio Cobos (@juliocobos) February 3, 2025

Y destacó que "dicen que las PASO no sirven, pero la realidad es que los que circunstancialmente ocupan el poder, buscan evitar la competencia y fuerzan listas únicas y no debería ser así; por el contrario, se debería promover la participación y no restringirla".