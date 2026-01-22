22 de enero de 2026 - 18:49

Juicio por YPF: los demandantes pidieron a la Justicia de EE.UU. que Argentina revele dónde está el oro del Banco Central

Los fondos Petersen y Eton Park presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska donde instaron al tribunal a obligar al país a detallar el destino de las reservas de oro.

Juicio por YPF: los demandantes le pidieron a la Justicia de EE.UU. que Argentina revele dónde está el oro del Banco Central

Juicio por YPF: los demandantes le pidieron a la Justicia de EE.UU. que Argentina revele dónde está el oro del Banco Central

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En el marco del litigio por la expropiación de YPF, los fondos beneficiarios del fallo solicitaron a la Justicia estadounidense que el Estado argentino informe la ubicación, las cuentas y los movimientos del oro de las reservas. El pedido apunta a garantizar el cobro de la sentencia por US$ 16.100 millones.

Leé además

Cómo sigue el juicio por YPF 

Causa YPF: Argentina rechazará el pedido de "desacato" presentado por un fondo buitre en Nueva York

Por Redacción Política
YPF firmó la cesión del clúster Malargüe 

YPF firmó la cesión del clúster Malargüe a manos de Venoil S.A.

Por Redacción Economía

Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska, del Segundo Circuito de Nueva York. Allí instaron al tribunal a obligar a la Argentina a detallar el destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.

Según los demandantes, el Gobierno habría desplegado una estrategia de ocultamiento de activos para evitar el pago del fallo de primera instancia dictado en septiembre de 2023. En ese marco, denunciaron que la Argentina incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional y que designó a un testigo “deliberadamente no preparado”, lo que interpretan que "equivale a no comparecer".

oro
Piden que Argentina revele dónde está el oro.

Piden que Argentina revele dónde está el oro.

Con ese argumento, solicitaron sanciones que incluyen:

  • Una declaración jurada con los detalles del oro.
  • Una audiencia probatoria con funcionarios relevantes.
  • El pago de honorarios por una supuesta conducta obstructiva.

El planteo se apoya en un antecedente local: el amparo impulsado por la Asociación Bancaria que derivó en una orden judicial para que el BCRA informe públicamente qué hizo con el oro o fundamente su decisión. Esa resolución, dictada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aún no está firme.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación adelantaron que la República seguirá defendiéndose y que responderá por escrito el lunes. Además, rechazaron el pedido de desacato vinculado al discovery (entrega de chats y correos de funcionarios y exfuncionarios), al sostener que el país cumplió con lo ordenado "con una magnitud nunca vista para estar a derecho".

Juicio YPF
Cómo sigue el juicio por YPF

Cómo sigue el juicio por YPF

El trasfondo: qué se sabe del oro del BCRA

En julio de 2024 trascendió que el BCRA había retirado lingotes de oro del país. El entonces diputado de Unión por la Patria y titular del Sindicato de los Bancarios, Sergio Palazzo, pidió precisiones mediante un acceso a la información pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se trató de una operación "positiva" para maximizar retornos, pero sin detallar destinos ni operaciones.

Luego, en septiembre, el BCRA informó que completó transferencias entre cuentas de sus reservas en oro y aclaró "desde hace más de una década, mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior). Luego agregó : “estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los fondos Petersen y Eton Park presentarán este jueves un escrito ante la jueza Loretta Preska para solicitar que la Argentina sea declarada en desacato

Expropiación de YPF: fondos buitres piden que la Argentina sea declarada en desacato en Nueva York

Por Redacción Política
Incendios en la Patagonia 

Incendios en la Patagonia: la UCR propone incorporar la figura de "ecocidio" en la reforma del Código Penal

Por Redacción Política
Guillermo Michel, diputado nacional de Unión por la Patria (UxP).

Impulsan un proyecto de créditos de hasta $1,5 millones para el desendeudamiento de las familias argentinas

Por Redacción Política
Paul Starc renunció al mando en la UIF 

Cambio de mando en la UIF: renunció Paul Starc y será reemplazado por Ernesto Gaspari

Por Redacción Política