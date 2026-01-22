Juicio por YPF: los demandantes pidieron a la Justicia de EE.UU. que Argentina revele dónde está el oro del Banco Central

En el marco del litigio por la expropiación de YPF , los fondos beneficiarios del fallo solicitaron a la Justicia estadounidense que el Estado argentino informe la ubicación, las cuentas y los movimientos del oro de las reservas. El pedido apunta a garantizar el cobro de la sentencia por US$ 16.100 millones .

Los fondos Petersen y Eton Park , financiados por Burford Capital, presentaron un escrito ante la jueza Loretta Preska , del Segundo Circuito de Nueva York. Allí instaron al tribunal a obligar a la Argentina a detallar el destino de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina.

Según los demandantes, el Gobierno habría desplegado una estrategia de ocultamiento de activos para evitar el pago del fallo de primera instancia dictado en septiembre de 2023. En ese marco, denunciaron que la Argentina incumplió la orden de presentar un testigo calificado para declarar sobre el patrimonio nacional y que designó a un testigo “deliberadamente no preparado”, lo que interpretan que "equivale a no comparecer ".

El planteo se apoya en un antecedente local: el amparo impulsado por la Asociación Bancaria que derivó en una orden judicial para que el BCRA informe públicamente qué hizo con el oro o fundamente su decisión. Esa resolución, dictada por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, aún no está firme .

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación adelantaron que la República seguirá defendiéndose y que responderá por escrito el lunes. Además, rechazaron el pedido de desacato vinculado al discovery (entrega de chats y correos de funcionarios y exfuncionarios), al sostener que el país cumplió con lo ordenado "con una magnitud nunca vista para estar a derecho".

Juicio YPF Cómo sigue el juicio por YPF

El trasfondo: qué se sabe del oro del BCRA

En julio de 2024 trascendió que el BCRA había retirado lingotes de oro del país. El entonces diputado de Unión por la Patria y titular del Sindicato de los Bancarios, Sergio Palazzo, pidió precisiones mediante un acceso a la información pública.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que se trató de una operación "positiva" para maximizar retornos, pero sin detallar destinos ni operaciones.

Luego, en septiembre, el BCRA informó que completó transferencias entre cuentas de sus reservas en oro y aclaró "desde hace más de una década, mantiene las mismas opciones de administración para sus reservas en oro, tanto en formato físico (barras y lingotes) como en formato electrónico (cuentas en el exterior). Luego agregó : “estas operaciones de rebalanceo no alteran el volumen total de las reservas en oro”.