Juan Grabois se reunió con Díaz-Canel en Cuba: "Defender a la isla es defender a Latinoamérica"

El diputado nacional viajó a La Habana para "solidarizarse" con el gobierno cubano frente a las nuevas sanciones de Donald Trump. También se reunió con el músico Silvio Rodríguez.

El diputado nacional Juan Grabois mantuvo este martes una reunión bilateral con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El encuentro tuvo como eje central el rechazo a la presión económica de los Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía de los países caribeños.

"Recibí al compañero Juan Grabois, líder de Patria Grande, de la Argentina, con quien sostuve un diálogo fraterno. Agradecí su solidaridad con nuestro pueblo y con el Partido Comunista. Reafirmamos lazos históricos que unen a la Revolución Cubana y al movimiento popular argentino", expresó Díaz-Canel a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo del líder de Patria Grande hacia el pueblo cubano y el Partido Comunista.

Recibí al compañero Juan Grabois, líder de Patria Grande de #Argentina, con quien sostuve un diálogo fraterno.



Agradecí su solidaridad con nuestro pueblo y con el @PartidoPCC.



Reafirmamos los lazos históricos que unen a la Revolución Cubana y al movimiento popular argentino. pic.twitter.com/dnpSpBlrJ4 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) February 18, 2026 Críticas a Trump y al "bloqueo" Grabois, quien llegó a la isla este lunes, vinculó su visita al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Bolívar y fue tajante al cuestionar las recientes medidas impulsadas por la Casa Blanca.

"Basta de pedir permiso para repudiar que se bombardee a cualquier país o exigir que un Estado pueda comprarle petróleo a otro. Defender a Cuba es defender Latinoamérica y enfrentar a quienes quieren que las relaciones internacionales se rijan por la ley de la selva", comenzó en X.

Recién salgo de reunirme con el presidente @DiazCanelB. Vine a Cuba para solidarizarme con un pueblo hermano sometido a un asedio intolerable y la amenaza de una invasión. Básico, ¿no?



El bloqueo de EEUU ya era brutal e ilegal, pero las nuevas medidas de Trump son un crimen… pic.twitter.com/PlXv38rhbD — Juan Grabois (@JuanGrabois) February 18, 2026 Luego continuó: "El bloqueo de Estados Unidos ya era brutal e ilegal, pero las nuevas medidas de Trump son un crimen contra el derecho internacional que, de perdurar, puede derivar en una grave crisis humanitaria. El argumento de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. no resiste el menor análisis".