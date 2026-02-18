Juan Grabois se reunió con Díaz-Canel en Cuba: "Defender a la isla es defender a Latinoamérica"

El diputado nacional Juan Grabois mantuvo este martes una reunión bilateral con el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. El encuentro tuvo como eje central el rechazo a la presión económica de los Estados Unidos y la reivindicación de la soberanía de los países caribeños.
"Recibí al compañero Juan Grabois, líder de Patria Grande, de la Argentina, con quien sostuve un diálogo fraterno. Agradecí su solidaridad con nuestro pueblo y con el Partido Comunista. Reafirmamos lazos históricos que unen a la Revolución Cubana y al movimiento popular argentino", expresó Díaz-Canel a través de sus redes sociales, agradeciendo el apoyo del líder de Patria Grande hacia el pueblo cubano y el Partido Comunista.
Críticas a Trump y al "bloqueo"
Grabois, quien llegó a la isla este lunes, vinculó su visita al bicentenario del Congreso Anfictiónico de Bolívar y fue tajante al cuestionar las recientes medidas impulsadas por la Casa Blanca.
"Basta de pedir permiso para repudiar que se bombardee a cualquier país o exigir que un Estado pueda comprarle petróleo a otro. Defender a Cuba es defender Latinoamérica y enfrentar a quienes quieren que las relaciones internacionales se rijan por la ley de la selva", comenzó en X.
Luego continuó: "El bloqueo de Estados Unidos ya era brutal e ilegal, pero las nuevas medidas de Trump son un crimen contra el derecho internacional que, de perdurar, puede derivar en una grave crisis humanitaria. El argumento de que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional de EE.UU. no resiste el menor análisis".
Finalmente concluyó: "Que la cuenten como quieran los catadores de moral política y los sommeliers de sistemas económicos: la autodeterminación de los pueblos y la paz entre las naciones son valores superiores a cualquier ideología".
Antes de su cita en el Palacio de la Revolución, Grabois visitó al trovador Silvio Rodríguez. Durante el encuentro, el músico le recitó la letra de su canción “Me acosa el carapálida”, una obra que, según el propio artista, es la que mejor refleja la actual coyuntura política de la región. "Con Silvio en La Habana, en defensa de la paz y la soberanía", posteó Grabois.
