José Valerio en Aconcagua Radio: "Hay que gobernar con la realidad de hoy, no con el diario de mañana"

Consultado sobre el funcionamiento actual de la Suprema Corte provincial, Valerio no dudó en señalar las fallas estructurales. “Soy un crítico de lo que está pasando. Cuando se sancionó la ley de organización de la Corte (la 9423), yo planteé que había que reducir la cantidad de causas que ingresan”, recordó.

Y comparó la situación local con la nacional: “La Corte de la Nación recibe entre 13.000 y 16.000 causas por año. ¿Quién las ve? ¿Quién las lee? Después se asustan porque dicen que tienen un ejército de relatores. Bueno, ¿y quién va a leer eso?”.

Para graficar su postura, citó a la investigadora Guillermina Tiramonti: “Estamos haciendo un gran simulacro. Hay que dejar de generar expectativas y empezar a tomar decisiones con seriedad. No se puede gobernar con el titular del diario de mañana”.

Menores y delitos: “No se trata solo de bajar la edad de imputabilidad”

Valerio también opinó sobre el reciente dictamen en Diputados para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Aclaró que se trata de una decisión política y social, no judicial: “No es un tema constitucional, es una política pública. El problema no es solo si se baja o no la edad, sino qué hacemos con los menores”.

A su juicio, el foco no debe limitarse a lo punitivo. “Lo que hay que hacer es decidir, analizar los problemas, ver qué está fallando y empezar a tomar decisiones”, expresó.

Y amplió: “Hay violencia en las calles, en las escuelas, en las canchas, en el tránsito. Tenemos serios problemas de convivencia. Si un menor está delinquiendo, hay que mirar qué falló en todo el camino previo”.

Valerio vinculó estos fenómenos con los cambios sociales que no fueron acompañados de políticas adecuadas. “El cambio cultural del rol de la mujer no fue acompañado por un cambio en la crianza. Ya no están la madre o la abuela como apoyo. Y a eso se suman situaciones económicas estructurales. En los ‘70 había un 5% de pobreza. Hoy hablamos de un 40%”.

Educación y justicia: sistemas pensados para un siglo que ya no existe

El ministro fue especialmente enfático al hablar de la educación y la justicia como sistemas anacrónicos: “Los jóvenes no ven perspectivas en la educación. Se aburren. ¿Podemos seguir enseñando con planes de estudio del siglo XIX?”.

También apuntó a la justicia: “Veo propuestas de sistemas judiciales que fueron diseñados en el siglo XIX. Está bien, ahora tenemos computadoras, pero seguimos pensando en una realidad que ya no existe”.

“Hoy tenemos un abogado cada 200 habitantes en Mendoza. Esto ya no es una novedad. Levantás una piedra y sale un abogado y un comunicador social”, ironizó.

“Cada vez que judicializamos, estamos estatizando”

Consultado sobre posibles reformas judiciales, como la creación de tribunales intermedios, Valerio fue claro: “En algunos casos hay que hacerlo, pero también hay que tomar conciencia de que cada vez que judicializamos, estamos estatizando”.

Y advirtió que no se trata solo de una discusión técnica: “Judicializar es aumentar costos del Estado. Y mientras tanto, hay muchísima gente que no accede a servicios mínimos”.

Para cerrar, planteó que muchos de los debates actuales no son ideológicos, sino culturales. “No es una batalla cultural, es una cuestión de culturización. No hemos trabajado en comprender la nueva realidad que vivimos. El futuro no está adelante, nos está pisando los talones”.

