Gabriel Pradines en Aconcagua Radio: "Hebe Casado nos generaba mala imagen"

—Obviamente que no. Para nosotros, para el PRO Mendoza, es un tema trascendente (la salida de Hebe Casado), porque no era una persona que defendía el PRO ni los valores del partido, sino todo lo contrario. Así que al PRO Mendoza no nos modifica mucho, la verdad. Sería al contrario, porque (la actual vicegobernadora) era una persona que defendía al gobierno provincial en nombre del PRO y eso nos generaba una mala imagen.