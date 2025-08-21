21 de agosto de 2025 - 19:50

Jorge Porcel Jr confirmó que bajó su candidatura a diputado porteño: "Debut y despedida"

El hijo del reconocido humorista anunció que no competirá por una banca tras desacuerdos en la organización de la lista de Movimiento Plural.

Jorge Porcel Jr confirmó que bajó su candidatura a diputado porteño
Jorge Porcel Jr confirmó que bajó su candidatura a diputado porteño

Foto:

Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

Jorge Porcel Jr, hijo del reconocido humorista, afirmó que dio de baja su decisión de ir como tercer candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con el Movimiento Plural, liderado por el sindicalista Marcelo Peretta.

Leé además

Patricia Bullrich culpó a la Conmebol y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Patricia Bullrich responsabilizó a barras, Conmebol y Axel Kicillof: "Fue un espectáculo de violencia"

Por Redacción Política
Luego de romper con el bloque de LLA, Marcela Pagano le escribió una dura carta a Milei

Luego de romper con el bloque de LLA, Marcela Pagano le escribió una dura carta a Javier Milei

Por Redacción Política

Jorge Porcel de Peralta —ese es su verdadero nombre— aspiraba a conseguir una banca en el Congreso de la Nación. No obstante, en una entrevista concedida al programa A dos voces, emitido por TN, confirmó que por “discrepancias de organización” no formará parte de las listas en las elecciones de 2025.

“Ya no soy más candidato, me bajé. Debut y despedida”, afirmó al iniciar la conversación. Luego añadió: “Fue como un samba. Con subidas, bajadas, una cosa muy frenética”. También mencionó que le ofrecieron otras posibilidades para seguir vinculado a la política, aunque prefirió no brindar detalles al respecto.

Embed

El hijo del reconocido humorista que llevaba su mismo nombre explicó que, al presentarse la posibilidad de acceder a una banca, consideró que era una buena oportunidad para colaborar con quienes atraviesan momentos difíciles.

“Tengo amigos, gente conocida que está sufriendo. Vos vas a Zona Norte, a Belgrano, a lugares que son teóricamente de gente pudiente y la mitad de los negocios están cerrados, uno ve el sufrimiento concreto”, reflexionó sobre la realidad del país. “Entonces dije ‘vamos a ayudar en lo poco que yo pueda hacer’”, expresó.

Más adelante, Porcel dio algunas precisiones adicionales sobre los motivos que lo llevaron a renunciar a la posibilidad y consideró que lo más acertado era dar un paso al costado.

“Todo bien con Marcelo Peretta, que me llamó y le agradezco esta oportunidad que me dio, pero los que no somos casta sabemos que también hay casta y las prácticas de la casta son las prácticas de la casta”, explicó.

Finalmente, se refirió a su elección personal destacando que priorizó conservar ciertos vínculos antes de que surgieran roces innecesarios. “Para salvar la amistad, dije ‘bajamos la persiana acá y quedamos como amigos’. Porque creo que en momentos como los actuales, creo que el mejor valor y el mejor capital que vos podés tener es mantener a los amigos”, contó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los senadores tendrán un nuevo aumento y desde noviembre cobrarán $10,2 millones en bruto

Los senadores tendrán un nuevo aumento y desde noviembre cobrarán $ 10,2 millones en bruto

Por Redacción Política
Sesionó el Senado y dejó sin efecto los decretos delegados y un DNU clave emitido por Milei.

Otro golpe a Milei: el Senado dejó sin efecto los decretos delegados y un DNU clave

Por Gonzalo Delmonte / NA
Concejo Deliberante de Guaymallén en sesión. 

Un concejal de Guaymallén rompió con Cambia Mendoza: "El radicalismo no es un logo"

Por Redacción Política
Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, junto a Javier Milei.

El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: nombró a un nuevo titular y exigió una "auditoría"

Por Redacción Política