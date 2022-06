Javier Ozollo: “Fue una barbaridad lo que pasó”

Las elecciones en la UNCuyo tuvieron momentos de alta tensión entre el la lista oficialista de Interclaustro y la opositora, Compromiso Universitario y las secuelas de esa contienda aun se sienten. Así lo expresa Javier Ozollo, docente de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales. “Se tensó todo porque nos cambiaron las reglas del juego horas antes de la elección”, afirma.

Entrevistado por Los Andes, Ozollo expresa su bronca por el proceso electoral y hace un dura crítica a la gestión de 8 años de Daniel Pizzi. “La universidad debe ser una voz en los temas estratégicos de la provincia, esta facultad (por Políticas) debería medir la pobreza y la de Ciencias Económicas, la inflación”, señala.

-¿Terminaron las elecciones?

-Estamos en esa discusión. Lo que es mayoría en nuestro espacio dice que no vamos a ser irresponsables como fue el Interclaustro. Para nosotros está primero la universidad en serio en cuanto a salud institucional. Hay una vía judicial, nosotros creemos que hay un bien superior a tener razón y hacer justicia, que es el prestigio de la universidad y que no la podemos someter a eso. Ya está en la justicia, tendríamos que presentar un nuevo recurso por la cuestión de fondo, y eso es lo que estamos discutiendo.

-¿Por qué se llegó a esta situación? ¿Es un reflejó de la política partidaria provincial?

-Porque hicieron trampa. Ha tenido mucho que ver que la política partidaria haya ingresado fuertemente en la universidad, un poco por el propio sistema de votación directa, pero no se iba a tensar la cosa, no tenía por qué tensarse. Se tensó porque hicieron trampa y ahí se pudrió todo.

-¿Cuál fue la trampa?

-Cambiar las reglas del juego 12 horas antes de las elecciones. Los votos en blanco siempre se contaron. Otras veces hubo dos listas y se contaron. Uno de los juristas que ellos mencionan en el dictamen de que no había que contar los votos en blanco era el presidente de la Junta Electoral Particular en ese momento (NdR: Alfredo Puebla). Y se contaron los votos en blanco. Son de ellos, por eso deciden no contarlos.

-¿Por qué ir a una segunda vuelta si son las mismas listas y hay que pagarlo?

-No son 15 millones pesos, ni de casualidad. La democracia no tiene precio. Se justificaba porque podíamos convencer a esos votos en blanco. Si hubiéramos tenido más tiempo, si la resolución de la Junta Electoral hubiese sido dos meses antes de la elección, que esos votos en blanco no se van a contar…convencíamos a esos votos en blanco. De 55 ml votantes, vinieron a votar 16 mil, un tercio. El que viene a votar hace un esfuerzo, y si vota en blanco es que necesita que le digás que tenés propuestas.

-De los 5 claustros, ¿cuál fue el que menos los acompañó?

-Estudiantes porque tenemos ahí un problema. En los dos años de pandemia no tuvieron gimnasia electoral. Los de la Franja Morada han tenido contratos con la universidad y eso les ayudó mucho. Con la Universidad, o con la Municipalidad de Capital, o la Municipalidad de Godoy Cruz o con facultades.

-¿Algo se rompió en la convivencia?

-Sin dudas. Y esta seguidilla de hechos administrativos como fue el Consejo Superior con el apuro de nombrar y proclamar los ganadores. Si seguían, perdían porque sino no hubieran hecho este papelón de cambiar las reglas del juego 12 horas antes. Es opinión es mía: lo que ha pasado es muy muy grave porque nunca pasó. Nunca vi que se cambiaran las reglas del juego, que se exprimiera el estatuto para favorecer a alguien. Acá hubo elecciones parejas, con sistema indirecto, y nunca pasó esto.

-¿Cómo ve a la universidad hoy?

-Por su propia relación como fue creada, desde el siglo pasado, desde el 39 hasta ahora ha sido muy cerrada. Tiene un problema de territorialización. Tenemos 12 facultades y 11 están en el Gran Mendoza. La universidad tiene un deber y se encierra en sí misma porque es una cultura muy endogámica pero puede abrirse con una gestión que tenga en cuenta que la universidad se debe a la sociedad.

-¿Cómo debería hacer para vincularse?

- No es solamente la cuestión educativa, que es la parte más fuerte. Hay una parte de extensión y vinculación muy fuerte. En cuanto a lo educativo sería el estudio vespertino y hacer currículas más cortas y flexibles, hay que ver cómo se hace. Y aparte tiene que ser una voz de los temas estratégicos de la provincia como Portezuelo del Viento, y la reforma de la constitución, tampoco dijo la Universidad cómo manejar la pandemia. Tenemos una de las facultades de medicina más prestigiosas. Esta facultad (por Políticas) debería medir la pobreza y Ciencias Económicas debería medir inflación.

-¿Hay retorno en la relación con Interclaustro?

-Dependerá de la nueva gestión. Ellos tendrán la responsabilidad.

RECTORADO Y EL INTERCLAUSTRO NO QUSIERON DEBATIR

Los Andes invitó a los sectores oficialista y opositor de la UNCuyo a un diálogo abierto para reflexionar sobre la durísima campaña electoral que los enfrentó, pero sólo una parte aceptó el desafío.

Se invitó primero al vicerrector electo Gabriel Fidel, que puso excusas personales e institucionales. Entonces se abrió el juego: cualquier dirigente de Interclaustro, fuera de la gestión saliente o entrante, podía tomar la palabra. Pero la respuesta fue no positiva: la decisión “institucional” había sido no hablar más.

El Interclaustro informó, en cambio, que las nuevas autoridades de la UNCuyo (Esther Sánchez y Fidel) ya habían sido proclamadas por el Consejo Superior y que, por lo tanto, no había nada más que debatir.

Dijo también la nueva rectora Sánchez ya había invitado al “diálogo” a la oposición. Un diálogo, por supuesto, interno y ajeno a la opinión pública que tanto buscó en la campaña para posicionar sus candidatos.