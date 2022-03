Javier Milei viene a Mendoza y dará una conferencia gratis en una plaza

El economista Javier Milei vendrá a Mendza. Será el 23 de abril en una plaza de la Ciudad de Mendoza.

El actual diputado por la provincia de Mendoza llegará a la provincia con el objetivo de brindar una clase de economía. Hasta el momento se ha confirmado que tiene fecha para el sábado 23 de abril.

El lugar donde se llevará a cabo la reunión aún no se confirma pero será en una plaza, al aire libre. Desde el Partido Demócrata aseguran que pronto transmitirán más información sobre las actividades a realizar y las posibilidades de entrevistas para los medios que se acrediten.

La entrada para la clase de economía será libre y gratuita.

Su posible candidatura para 2023

El economista volvió a dar detalles sobre lo que sería su candidatura a presidente para las próximas elecciones en el país. Propuso hacer un referéndum si llega al puesto y la “casta politica” no le deja dolarizar la economía.

“Si yo soy Presidente voy a dolarizar la economía. Me comprometo a eso. Y si la casta política no me lo deja hacer llamo a un referéndum. Vamos a ver lo que dice la gente”, prometió el referente del partido la Libertad Avanza.

Hace algunas semanas atrás, Milei confirmó sus intenciones presidencialistas para el año que viene y reveló que ya tiene armado parte de su gabinete de ministros.

“Definitivamente ya me estoy preparando para ser Presidente. De hecho, estoy armando el Gabinete en las sombras y ya tengo armados cuatro ministerios”, confirmó.