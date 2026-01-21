El Presidente expondrá en el Foro Económico Mundial sobre la situación argentina y el rumbo de su plan económico, en una jornada clave con expectativa por el discurso de Trump ante 65 jefes de Estado.

Javier Milei habla este miércoles en Davos tras la exposición de Donald Trump en medio de la tensión geopolítica.

El presidente Javier Milei hablará este miércoles en el Foro Económico Mundial, donde expondrá sobre la situación de la Argentina y los ejes centrales de su programa económico. El discurso del mandatario está previsto para las 11:45 (hora argentina), poco después de la intervención del expresidente estadounidense Donald Trump, que hablará a las 10:30 y concentra la atención de los líderes europeos y los mercados.

La jornada de Milei en Davos comenzó temprano. A las 6:30 mantuvo una reunión con 80 empresarios internacionales, y desde las 7:30 inició una ronda de encuentros con CEOs de bancos y fondos de inversión. Entre los nombres confirmados y esperados figuran Jane Fraser (Citi), Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (Black Rock), David Solomon (Goldman Sachs), Brian Moynihan (Bank of America), Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).

Milei en Davos Milei arribó en Zurich para participar del Foro Económico Mundial. El jueves se reunirá con Donal Trump y asistirá a la ceremonia de firma del Consejo de la Paz. La cumbre, que reúne a 65 jefes de Estado y más de 850 CEOs, es vista por la Casa Rosada como una oportunidad para tender puentes bilaterales, atraer inversiones y despejar dudas sobre el programa económico argentino, en un contexto internacional atravesado por fuertes tensiones geopolíticas y comerciales.

Trump: el protagonista en Davos en medio de las tensiones geopolíticas El mayor desafío para Milei será moverse en un Foro que, en los últimos años, promovió el multilateralismo, el libre comercio y un capitalismo “responsable”, pero que ahora se ve sacudido por el regreso de Trump y su agenda de capitalismo "clásico", con énfasis en aranceles, liderazgo tecnológico e inteligencia artificial, y menos protagonismo del cambio climático.

En ese marco, a las 11:30, Milei realizará un saludo protocolar al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende, ex canciller de Noruega, país que en las últimas horas ratificó su respaldo a Dinamarca frente a las declaraciones de Trump sobre una posible anexión de Groenlandia, un territorio estratégico por sus recursos de tierras raras.