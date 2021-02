Javier Milei: “El origen de la decadencia argentina no es el peronismo, son los radicales”

Javier Milei vino a Mendoza presentar, junto a José Luis Espert el proyecto “Avanza Libertad”, la nueva plataforma con la que quieren competir en las elecciones legislativas de este año. Con apoyo del Partido Demócrata, apuntarán a hacer pie en la provincia como una alternativa al oficialismo y al peronismo.

En diálogo con Los Andes, el mediático economista criticó fuertemente al macrismo y al radicalismo, pero también al PJ, y sostuvo que la única alternativa para que el país progrese es un espacio que pregone las “ideas liberales”.

-Durante la conferencia en la sede del PD, dijo: “Si bien no soy peronista, no soy gorila” y criticó duramente al radicalismo ¿por qué?

-En principio hay una diferencia entre no ser peronista y ser gorila. Concretamente lo que sucede es que el gorilismo es aquella expresión que cree que el peronismo es el origen de todos los males de la Argentina y eso es falso. Los problemas del país no arrancan con Perón, de última los profundizó o los habrá empeorado. Esto arranca mucho antes con la llegada de los socialistas al poder de la mano de Yrigoyen. Esta es una visión gorila muy propia del ala radical o de algunos miembros de la Coalición Cívica o parte de los que fueron Cambiemos. Pero son una contradicción permanente porque cuando llega la hora de la verdad, sólo les importa el cargo. El mejor ejemplo lo tenés con (Alfredo) Cornejo.

-¿Cornejo está en la política solo por los cargos?

-Cornejo es el responsable de Cristina, Cobos y vos. Es decir de los radicales de la transversalidad. Ahora es el campeón de los gorilas porque eso les permite estar en “Juntos por el Cargo” para ver si puede llegar a la Presidencia. Pero no hay convicciones, no les importa la evidencia empírica, los datos, no les importa nada. Sólo le importa el poder.

-También calificó a los radicales como “inútiles”, ¿por qué?

-Desde mi punto de vista los radicales separan los problemas en dos: los que no tienen solución y los que se arreglan con el paso del tiempo. Por lo tanto son inútiles. El origen de la decadencia argentina no es el peronismo, son los radicales. Cada vez que llegaron al poder hicieron desastres.

-A usted lo apoyan los liberales, como el PD, que en Mendoza está dividido. Hay algunos demócratas que se mantienen en Cambia Mendoza y sacaron un comunicado en contra. ¿Qué opinión tiene sobre esto?

-Muy interesantes este tipo de agresiones que vienen de Juntos por el Cargo y todos los que están alineados detrás de eso. La pregunta es: ¿quién trajo verdaderamente al kirchnerismo? Porque si Macri hubiera hecho un excelente gobierno no hubieran vuelto. ¿Hay diferencias entre “Juntos por el Cargo” y el “Frente de Chorros”? En la ley de alquileres votaron igual. Son lo mismo, no hay diferencia. Son todos colectivistas, son todos estatistas y les gusta vivir de la teta del Estado. La única verdadera oposición somos los liberales porque somos anti estatistas, reconocemos al Estado como el enemigo y entendemos que la única forma de sacar el país adelante es con menos Estado.

-En Juntos por el Cambio los acusan a ustedes de ser funcionales al kirchnerismo.

-A los señores de Juntos por el Cargo hay que decirles que se pongan de acuerdo porque así como minimizan lo que fue el desempeño electoral del Frente Despertar con 1.5% (en 2019), hay que decirle que ellos perdieron por goleada. El segundo punto es que hay que aclararles que ellos no tienen el 41%. Ese porcentaje funcionó como una suerte de balotage. En las PASO, Juntos por el Cargo pierde por escándalo en una elección absolutamente polarizada. Por lo tanto quiere decir que ese 32% es su techo. Los liberales no les robamos votos a Juntos por el Cargo. En realidad los que se roban votos liberales son ellos.

-¿Cree que muchas personas que están desilusionadas con el macrismo están pensando en ustedes como opción para las legislativas?

-Desde mi punto de vista no es la mejor de las lecturas. A nuestros actos no sólo se acercan liberales desencantados con las mentiras de los socialistas de Juntos por el Cargo, también se suman peronistas desencantados. Nosotros escuchamos a todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad y tienen las puertas abiertas porque nuestro espacio no es un espacio ni clasista ni cerrado. También creemos que hay gente muy valiosa dentro del Pro y del peronismo.

-¿Qué expectativas tienen para las legislativas del 2021?

-Hoy el promedio de las encuestas muestran que tendríamos un 15% de intención de voto. Pero hay algo interesante a nivel nacional y es que hay un fuerte sentimiento antisistema, que también pasó en el 2001 lo que derivó en la caída del Gobierno de De La Rúa. Cuando vos mirás, las principales preocupaciones de las personas están ligadas a los problemas de la economía, ¿qué espacio te puede ofrecer un economista con mejores resultados y consistencia que el caso de José Luis Espert y mío? Tenemos un track récord impecable. Cuidado, que se puede venir un cisne negro. Por eso nos atacan tanto Juntos por el Cargo como el Frente de Chorros.

-¿Cómo ve el fenómeno del MendoExit?

-Esta respuesta es a título personal, no lo hemos debatido en el interior del espacio pero creo que si una provincia quisiera escindirse del país para quitarse la opresión del Estado, no tendría por qué ser dejada de lado esa idea. Sería mejor que no ocurriera y que todos podamos seguir teniendo al país unido, pero si no se cambia el sistema de coparticipación esto inexorablemente va a terminar pasando. De hecho, cuando decimos que hay que volver a las ideas de Alberdi, una de las cosas que hay que dinamitar es el sistema de coparticipación de impuestos. Me parece que lo bueno de la iniciativa de Mendoza es que deja en claro el problema de la coparticipación federal. Hay que volver al principio de correspondencia fiscal, por el que vos gastas lo que recaudas y si querés gastar más, hacete cargo de cobrarle más impuestos a tus ciudadanos. Por eso, una de las propuestas de nuestro espacio es eliminar el sistema de coparticipación de impuestos.

-Se ven muchos jóvenes en sus actos, ¿cuál es el atractivo de ustedes para ese segmento?

-Es que llevan menos tiempo siendo adoctrinados por el sistema. En Argentina ganó Gramsci, él dijo que para que el socialismo triunfe lo tenés que meter adentro de la cultura, adentro de los medios de comunicación y adentro de la educación. La verdadera rebelión contra el sistema es ser liberal. Las mentes jóvenes que han estado menos tiempo contaminadas por el discurso colectivista se han empezado a despertar fuertemente y descubren que el camino es el de la libertad.

Perfil

Edad: 50 años Profesión: economista y consultor.

Trayectoria: trabajó como profesional en una AFJP y después en un banco. Desde 2012 lidera la división de Estudios Económicos de la Fundación Acordar. También es docente universitario de Macroeconomía.

Durante el gobierno de Macri se hizo conocido como panelista de TV y, desde 2017, conduce su propio programa de radio. Quiere ser candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires en las elecciones de este año.