Irrigación respondió con firmeza tras la denuncia de La Pampa por el río Atuel

El Departamento General de Irrigación (DGI) respondió con firmeza a la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado de La Pampa , la cual acusa al organismo mendocino de alterar deliberadamente datos hidrológicos del río Atuel .

Según trascendió, la acusación fue instruida directamente por el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, en el marco del Día por la Lucha por el río Atuel, una fecha simbólica para la vecina provincia.

Desde Irrigación manifestaron su sorpresa por haberse enterado de la denuncia a través de los medios de comunicación pampeanos, y calificaron la acusación como una maniobra política en un contexto donde el mandatario pampeano busca posicionarse públicamente.

“Una vez más, el gobierno de La Pampa utiliza al Atuel frente a su necesidad política y acusa a los mendocinos de hacer algo que no es cierto” , señalaron desde el organismo.

En un comunicado oficial, el DGI explicó que la modificación en los datos hidrológicos referidos al caudal del río Atuel, correspondiente al período enero-junio de 2025, se debió exclusivamente a causas técnicas.

Según indicaron, el Departamento de Hidrología de la Dirección de Gestión Hídrica "realiza aforos directos periódicos en la sección La Angostura, aguas arriba del embalse El Nihuil, donde se detectaron cambios importantes y recurrentes en la morfología del cauce".

Estas modificaciones afectan la confiabilidad de las curvas de gasto utilizadas para estimar los caudales, lo que obliga a revisar los datos en función de los aforos directos realizados.

Además, Irrigación remarcó que tanto la información publicada en su Boletín Hidronivometeorológico como la que figura en el Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH) "es de carácter provisorio y está sujeta a revisión". Ambos sistemas aclaran que los datos solo se oficializan meses después del cierre del año hidrológico, que finaliza el 30 de junio.

“Los datos aportados son provisionales y son revisados y modificados periódicamente”, señala explícitamente el boletín diario de Irrigación. Por ello, tanto el organismo como el SNIH utilizan solo los valores oficializados para realizar estudios y trabajos técnicos.

Ante las limitaciones de la sección de aforo La Angostura, desde hace años el DGI —al igual que la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación— realiza aforos en una sección alternativa del río, denominada Loma Negra, la cual no presenta los inconvenientes operativos mencionados.

Contexto político y judicial

La denuncia pampeana se basa en la supuesta manipulación de los datos para incumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obliga a garantizar un caudal ambiental permanente en el territorio pampeano.

Desde Mendoza rechazan categóricamente tal acusación y atribuyen el hecho a una acción de tinte político en una fecha clave para el reclamo histórico de La Pampa.

“Llama la atención que una cuestión técnica, transparentemente comunicada por los canales oficiales y conforme a lo que también hace Nación, se convierta en el eje de una denuncia penal. Esto es claramente un uso político del conflicto”, concluyeron desde Irrigación.