Interna feroz: Sagasti criticó a Fernández por avalar “la actitud caprichosa” de La Pampa por Portezuelo

Una de las reacciones esperadas luego del anuncio del presidente Alberto Fernández sobre el laudo presidencial y dándole lugar al estudio de impacto ambiental pedido por La Pampa, era la de la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

La legisladora kirchnerista no se guardó nada y aseguró que “no comparte la decisión” del presidente Alberto Fernández “si es que hace referencia a nuevos estudios y no cuestiones pendientes que deba presentar el gobierno de Mendoza”.

Anticipó un pedido de disculpas por la investidura presidencial, pero no dudó en asegurar que “se está privilegiando una postura caprichosa y demagoga como la de La Pampa”.

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti criticó al presidente Alberto Fernández por Portezuelo

“Nadie está pensando en lo importante y estratégica que es esta obra para la Argentina y para el trabajo de miles de mendocinos y empresas de nuestra industria metalmecánica a través de IMPSA”, agregó la joven camporista.

En la volteada también cayeron el ex gobernador Alfredo Cornejo y el actual mandatario, Rodolfo Suárez porque “no movieron un dedo por más de dos años para avanzar en la concreción de esta obra” y cree que “deben estar festejando en silencio”.

“Están desesperados por usar ese dinero sin visión estratégica porque no tienen proyectos hidroeléctricos concretos de similar envergadura. ATENTOS mendocinos con lo que van a querer hacer con estos fondos”, advirtió la presidenta del Partido Justicialista.