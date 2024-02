Intendentes mendocinos del peronismo cuestionaron a Milei: “Se avecina una catástrofe”

Intendentes de todo el país, entre los que se encuentran varios jefes comunales del peronismo, enviaron un durísimo comunicado contra el presidente Javier Milei, sobre quien consideraron que ha tomado un “camino antifederal y extorsivo” en su gestión.

El texto está firmado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), entre los que se encuentran los mendocinos Flor Destéfanis, intendenta de Santa Rosa y presidenta del PJ; Fernando Ubieta, de La Paz; Matías Stevanato, de Maipú; y Celso Jaque, de Malargüe, entre otros.

De hecho, Destéfanis compartió el comunicado y expresó: “Desde la FAM y ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina”.

En el documento, sostuvieron que Argentina vive una “dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía”, Luis Caputo.

“Ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina. Ante todo se deben respetar la Constitución Nacional, la división de poderes y el federalismo”, expresaron.

Y agregaron: “Hoy las jurisdicciones provinciales y municipales están siendo atacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cada ciudadano argentino”.

Los jefes comunales aseguraron que el gobierno nacional “no está enviando alimentos a los comedores comunitarios desde que asumió la presidencia Milei”; y que la demanda allí se aumentó un 30%. También pusieron sobre la mesa que se cortaron tanto los subsidios al transporte como también a la educación, lo que genera problemas en ambos sectores.

Pero además, alertaron que con las modificaciones en el sistema de las prepagas del ámbito de la Salud y el incremento de los medicamentos, están generando que miles de argentinos se vuelquen a la salud pública que “no puede absorber la demanda”; y que hay, en el ámbito de la construcción, “más de 2.400 obras públicas paralizadas”.

“El corrimiento del Estado nacional respecto de sus responsabilidades sólo genera, para nuestra gente, mayores penurias. Por todo lo expuesto, llamamos a la reflexión al gobierno nacional y le pedimos una reuniónurgente con los intendentes de todo el país”, finalizaron.

El comunicado

Desde la Federación Argentina de Municipios expresamos con alarma y extrema preocupaciónel camino anti federal y extorsivo que ha tomado el gobierno nacional. Argentina vive una dramática situación socioeconómica que día a día se agrava por las medidas que lleva adelante el presidente de la Nación y su ministro plenipotenciario de Economía.

Ante el panorama inminente de mayor pobreza y altísima inflación, nos vemos en la obligación de alertar y exigir a las autoridades nacionales que tomen medidas urgentes para frenar la catástrofe que se avecina. Ante todo se deben respetar la Constitución Nacional, la división depoderes y el federalismo. Hoy las jurisdicciones provinciales y municipales están siendoatacadas de forma inescrupulosa generando un impacto sin precedentes en la vida de cadaciudadano argentino. Hay 5 ejes prioritarios y urgentes que debemos resolver:

1 – ALIMENTOS: el gobierno nacional no envía alimentos a los comedores comunitarios desdeque asumió la presidencia Milei. En este período la demanda en comedores y merenderosaumento en un 30%, como consecuencia del aumento en el precio de la comida y la caída enlos ingresos de la clase media y los sectores populares. Somos los municipios quienes estamosabasteciendo esta REAL necesidad y urgencia.

2- TRANSPORTE: el gobierno nacional ha cortado todas las transferencias a las provincias. Esta medida es contra los millones de trabajadores, estudiantes y jubilados que utilizandiariamente el transporte público para movilizarse y perjudica y destroza el tejido social y productivo del país; además de mutilar los servicios de transporte municipales quedesaparecerán.

3- EDUCACIÓN: con la quita de subsidios a la educación han tomado a las familias como rehenes, ya que no podrán afrontar los nuevos gastos en la educación privada y tendrán quemigrar a la educación pública, donde no existen disponibilidad de vacantes suficientes.Alertamos que la educación no debe convertirse en un privilegio y mucho menos en un”mercado” más del cual sean prisioneros los estudiantes, sus familias, los docentes y elpersonal educativo. Las escuelas cumplen una función social esencial y hoy nuestros chicospodrían correr el riesgo de perder el año.

4- SALUD: liberar “las fuerzas del mercado” no es la salida más conveniente para la salud comunitaria de la población. No están privatizando, más bien están decididos a estatizar losservicios sanitarios, ya que la gente que se “cae” de las prepagas van directo al sistema desalud pública. En los últimos meses los medicamentos incrementaron su precio en un 140%. Las prepagas, por su parte, escalaron sus cuotas con subas que llegan hasta el 150%, ¿cuántotiempo más esta clase media podrá sostener la medicina privada?. Y, ¿cómo haremos paraabsorber en el sistema público está creciente demanda?

5- OBRA PÚBLICA: El presidente de la nación afirmó en varias oportunidades, públicamente,que iba a terminar las obras públicas que están en ejecución y son más de 2400 en todo elpaís. Sin embargo, desde que asumió todas las obras están paralizadas, lo que implicó miles dedespidos, y las pequeñas y medianas empresas están quebrando.

En los municipios de todo el país lo vemos a diario: nuestro Pueblo hoy sólo vive más dolor, sufrimiento y violencia. Somos los gobiernos locales el primer mostrador de la democracia en la Argentina. Conocemos cada realidad mejor que nadie, sabemos del sufrimiento y estamos dispuestos siempre a encontrar las herramientas para dar respuestas. Pero hoy nos intentan quitar esas pocas facultades, creyendo que castigan a los dirigentes, cuando sólo están castigando a los ciudadanos que entregan su vida al crecimiento de nuestra nación. El corrimiento del Estado nacional respecto de sus responsabilidades sólo genera, para nuestra gente, mayores penurias.

Este cuadro de situación ya se empieza a sentir en nuestros territorios, no sólo en el sector formal sino también en el trabajo informal, lo que implica y agrava aún más la situación social, empujando exponencialmente la demanda de asistencia.

Por todo lo expuesto, llamamos a la reflexión al gobierno nacional y le pedimos una reunión urgente con los intendentes de todo el país.