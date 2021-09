Insólito: en Mendoza solo los presos votan con Boleta Única

Este domingo se realizaron las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país. En Mendoza votaron 1.023.775 ciudadanos, según los datos provisorios que maneja el Ministerio del Interior.

En ese universo hay 756 personas privadas de la libertad que también emitieron su voto en las diferentes penitenciarías de la provincia. La particularidad -o no- es que no lo hacen con el sistema de boletas como el que tenemos a nivel local y nacional, sino que desde el 2007 se realiza con Boleta Única. Incluso este sistema de votación ha sido impulsado en varias ocasiones por algunos espacios, pero aún no ha tenido el acompañamiento de los principales partidos políticos. De hecho, en Mendoza está la posibilidad de votar -en elecciones provinciales- con Boleta Única, pero debe ser el Gobernador quien lo implemente en comicios desdoblados de la Nación.

En diálogo con Carolina Scalia, autoridad de comicio de la Secretaría General del Servicio Penitenciario, destacó que este sistema se implementó con el Registro de Electores Privados de Libertad hace 14 años “para hacer más fácil y simple la elección de aquellas personas que están en contexto de encierro y que pueden aplicar su derecho al voto”.

Pero por otro lado, porque también pueden votar en Mendoza personas de otras provincias, por lo que solamente se piden a la Nación una cantidad de “boletas únicas” de cada jurisdicción, que es la que terminaron utilizando presos de otras provincias y que están en las cárceles mendocinas.

#SPMza #PASO2021 La votación en contexto de encierro se realiza a través de una “boleta única”. De modo que todos los candidatos aparecerán en un misma boleta y estos deben ser seleccionados por las PPL mediante una cruz. pic.twitter.com/dBCLajmjTM — Penitenciaria Mza (@PenitenciariaMz) September 12, 2021

La funcionaria indicó, no obstante, que para los internos que están habilitados para votar (los condenados por delitos dolosos no lo pueden hacer) votar “no es una obligación sino un derecho”, por lo que hay siempre un porcentaje de personas que deciden no participar en el acto eleccionario.

Según datos del Servicio Penitenciario provincial, en Mendoza hay 3.050 presos habilitados para sufragar, pero solamente lo hicieron 756, número que corresponde al 24,7% del total. En tanto, un 4,4% manifestó su deseo de no votar; mientras que un 45,7% no pudo hacerlo por no contar con DNI, o no tener la documentación actualizada. En tanto, el resto no lo hizo por haber sido trasladados, o porque si bien aparecían en el padrón, ya se encontraban en libertad.

“Muchas veces no cuentan con el DNI porque su familia no lo entrega, o porque lo perdieron. También hay otros que tenían identidades falsas y tampoco tienen su documento para sufragar”, amplió.

Scalia indicó también que si bien en el pasado las personas con condenas firmes antes no podían sufragar, ahora los que no pueden hacerlo “son aquellos los que tienen inhabilitación electoral”.

La funcionaria explicó que las personas procesadas y las que están sin condenas firmes (que apelaron a tribunales superiores) pueden emitir el sufragio, pero también están los casos en los que los jueces se expiden y no los inhabilitan para sufragar.

“No hay un criterio específico, es cuestión si expide el oficio o no el magistrado que tiene en sus manos la causa”, marcó, y destacó que puede haber personas condenadas de manera firme por delitos culposos “que pueden no estar habilitadas”.

Otro punto importante que marcó Scalia es que al ser una ley nacional y no provincial la que rige en estos comicios, solamente se votaron cargos nacionales. En este caso fueron diputados y senadores nacionales.

Si bien no están los resultados de los comicios en las cárceles de Mendoza, el proceso se desarrolló en 13 dependencias, de las cuales resaltan cárceles como Boulogne Sur Mer, Almafuerte, San Felipe y la de San Rafael.

En la “Casa de Piedra” fue donde hubo más electores: en total fueron 255, distribuidos en dos mesas.

Boleta Única en las cárceles, pero no en las escuelas

El tema de la Boleta Única papel determinado en las cárceles suele ser largamente analizado y debatido en contexto de comicios, sobre todo cuando se denuncian y se viven momentos de faltantes de boletas en las mesas, y que generalmente son de espacios chicos que no logran abarcar todas las escuelas con sus fiscales.

Quien ha levantado la bandera de la boleta única ha sido el diputado nacional del frente Cambia Mendoza Omar De Marchi, quien además se pronunció este domingo en redes sociales al respecto.

“Que ésta sea la última elección con lista sábana. Junto a 9 Diputados Nacionales de todos los partidos hemos presentado un proyecto para votar con Boleta Única. Ya no hay excusas para que en la Argentina y en Mendoza se vote con transparencia y menor gasto”, destacó en Twitter.

BOLETA ÚNICA



Que esta sea la última elección con lista sábana



Junto a 9 Dip Nac de todos los partidos hemos presentado un proyecto para votar con Boleta Única



Ya no hay excusas para que en la Argentina y en Mendoza se vote con transparencia y menor gasto#BoletaÚnicaEsMejor pic.twitter.com/AZyDs51Jj0 — Omar De Marchi (@omardemarchi) September 12, 2021

También lo dijo el senador nacional Julio Cobos, quien destacó que la boleta única da “más posibilidades de que elijan los candidatos que le gustan, es más barata y nadie rompe las boletas. No se aplica porque hay especulaciones”, expresó.

De la misma manera lo hizo Tadeo García Zalazar, intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR local. “Podemos votar de una mejor manera, de una forma mas equitativa, transparente, económica y sustentable. Necesitamos avanzar con la Boleta Única Papel a partir del 2023”, marcó.

Podemos votar de una mejor manera, de una forma mas equitativa, transparente, económica y sustentable.

Necesitamos avanzar con la Boleta Única Papel a partir del 2023*.#BoletaÚnicaEsMejor pic.twitter.com/uKQhFRqrq1 — Tadeo Garcia Zalazar (@TadeoGZ) September 12, 2021

Marcelo Romano, legislador provincial y candidato a senador nacional también reclamó la Boleta Única pero apuntó que son “los grandes oficialismos” tanto provincial como nacional, “los que no se animan a implementarla porque sin dudas perderían votos”.

Mientras tanto, el Gobierno provincial quiere discutir la boleta única electoral en el debate por la hoy fallida reforma constitucional. Según sostuvo a fines del año pasado a Los Andes Víctor Ibáñez, ministro de Gobierno, la discusión de la Boleta Única debería enmarcarse en todo el tratamiento que implique la reforma institucional, cuyo proyecto de necesidad de la reforma hoy se encuentra en la Legislatura y todavía no ha conseguido los consensos necesarios para avanzar en reformas a la Carta Magna, que data de 1916.

La visión de Casa de Gobierno es que la Boleta Única es una herramienta que tiene “sus pros y contras”. Más allá de que el radicalismo haya tenido históricamente inclinaciones a favor de la boleta papel tal como votamos este domingo, no sería negativo, según el funcionario, darle un debate dentro de lo que sería el régimen electoral en Mendoza, en el que el oficialismo propone, entre otras cosas, la eliminación de las elecciones intermedias y la posibilidad del ballotage en los comicios a gobernador.

Decisión de Suárez

Por otro lado, desde la Secretaría de la Junta Electoral informaron que en la ley 8.967, que modifica la ley Electoral de la provincia “se permite la Boleta Única para las elecciones”, por lo que la implementación la debe dar el Poder Ejecutivo cuando convoque a elecciones. De esta manera, está en manos de Suárez la posibilidad o no de tener Boleta Única en Mendoza.

No obstante, aclararon que “sólo podría ocurrir en un contexto de elecciones desdobladas, ya que si son simultáneas con la Nación se sigue el sistema del Código Electoral nacional, donde hasta ahora solamente se permite la boleta papel”. Esto es lo que ha ocurrido en estos comicios unificados.

Qué dice la ley

El artículo 17 de la ley 8.967 dispone que “la emisión de sufragio en sostén papel, donde aún no se implemente el voto electrónico se podrá concretar por vía de boletas individuales, correspondientes a cada Partido Político o Alianza Electoral o bien por vía del sistema de BOLETA ÚNICA. El diseño, formato, medidas y cualquier especificación relacionada a la misma la establecerá el Poder Ejecutivo Provincial al momento de convocar a las elecciones, donde ejercerá la facultad de elección de dicho sistema. En el caso de implementarse el sistema de BOLETA ÚNICA el Gobierno Provincial asumirá el pago de los gastos que la confección de la misma requiera”.