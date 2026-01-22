Incendios en la Patagonia: la UCR propone incorporar la figura de "ecocidio" en la reforma del Código Penal

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical ( UCR ) , bajo la conducción de Leonel Chiarella, ha solicitado formalmente la incorporación de la figura penal de “ecocidio” en la próxima reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno nacional.

Esta iniciativa busca que se apliquen sanciones penales efectivas a los responsables de incendios forestales intencionales y otros daños graves al ecosistema, en un contexto de emergencia ambiental que ya ha afectado gravemente a la zona cordillerana de la provincia de Chubut .

Existen varios proyectos con estado parlamentario que proponen modernizar la legislación vigente. Uno de los textos más destacados sugiere modificar el artículo 186 del Código Penal para establecer penas de prisión de cinco a quince años para quien cause un daño ecológico grave mediante incendios, explosiones o vertido de sustancias. Además, se prevé una inhabilitación especial de diez a veinte años para los responsables.

Otras propuestas, como la de la senadora chubutense Edith Terenzi, definen el ecocidio como un daño irreversible provocado en violación de las normas de protección ambiental, mientras que otros sectores de la oposición han solicitado declarar la Emergencia Ígnea y Ambiental para facilitar la asignación de fondos extraordinarios y la compra de aviones hidrantes.

La urgencia del reclamo se fundamenta en la catástrofe que atraviesa la Patagonia, donde las llamas han avanzado sobre el Parque Nacional Los Alerces y zonas como Villa Lago Rivadavia.

Esta situación ha obligado a las autoridades a disponer el traslado preventivo de familias rurales y habitantes de pequeñas comunidades. Ante la falta de recursos, la UCR inició una campaña de recolección de fondos que ya ha superado los 7 millones de pesos destinados a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut.

En este marco, el radicalismo denunció la subejecución del 25% del presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Según el comunicado oficial, esto implica que aproximadamente 20.000 millones de pesos dejaron de utilizarse para fortalecer el sistema nacional y las jurisdicciones provinciales.

Por tal motivo, el partido exigió que el Poder Ejecutivo informe con precisión los alcances de su política ambiental y amplíe las partidas destinadas al combate de los focos ígneos.

Aunque el Gobierno nacional incluyó la reforma del Código Penal en el temario de sesiones extraordinarias, el oficialismo ha priorizado otros temas como el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Se espera que el debate se retome a partir de marzo, donde el Ejecutivo también buscará incluir la baja de la edad de imputabilidad a 14 años para delitos graves.

Hasta el momento, no ha habido señales claras de que la administración central planee incorporar los proyectos sobre ecocidio en el corto plazo, centrando su agenda inmediata en la reforma laboral y acuerdos de libre comercio. Sin embargo, la presión de distintos bloques opositores —incluyendo la UCR, el peronismo y el Frente de Izquierda— persiste para garantizar recursos plenos y marcos legales más estrictos frente a los incendios que continúan activos.