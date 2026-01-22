Impulsan un proyecto de créditos de hasta $1,5 millones para el desendeudamiento de las familias argentinas

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Guillermo Michel , junto a legisladores de su bloque y de Encuentro Federal , presentó un proyecto de ley que propone la creación de un programa de créditos de hasta 1,5 millones de pesos . La medida estaría destinada al “ desendeudamiento de las familias argentinas ”.

La iniciativa se apoya en un diagnóstico que advierte sobre el creciente endeudamiento de corto plazo , especialmente en hogares vulnerables , que recurren a financiamiento informal para afrontar gastos corrientes. Se plantea que ese panorama ocurre en un contexto de aumento del costo de vida y encarecimiento del crédito bancario formal.

“ Esta situación de ingresos bajos, gastos fijos altos y encarecimiento del crédito llevaron a la gran mayoría de la sociedad a una situación de endeudamiento que presiona la capacidad de consumo, incluso de alimentos, de las familias argentinas ”, analizó Michel en los fundamentos del proyecto a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El texto establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social ( Anses ) será la autoridad de aplicación y podrá destinar hasta el 20% de la cartera total del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) al financiamiento del programa.

Muchas familias están en crisis por deudas que tomaron para pagar alimentos o servicios básicos. Todo ello como consecuencia del fuerte incremento que han tenido los gastos fijos de los hogares. Por eso, proponemos que jubilados de la mínima, monotributistas de las categorías… pic.twitter.com/a01SXSsbJT

Los potenciales beneficiarios incluyen jubilados y pensionados de hasta seis haberes mínimos , titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la asignación por embarazo, trabajadores registrados que perciban hasta seis salarios mínimos, trabajadores de casas particulares y monotributistas de las categorías A, B, C y D .

Embed En diciembre la inflación de los gastos fijos de los hogares superó el 3,5% y siguen incrementándose por encima de la inflación oficial que brinda el gobierno.



Estamos viendo que esto les quita capacidad de consumo a las familias, que tienen que endeudarse para poder sostenerse. pic.twitter.com/SJwZzp62qX — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 19, 2026

El monto máximo del crédito será de 1.500.000 pesos, con una cuota que no podrá superar el 30% del ingreso mensual neto, “a fin de preservar su capacidad de consumo mensual”.

El proyecto no fija plazos específicos de devolución y deja esa definición en manos de ANSeS, “en función de las características del solicitante”. Además, se establece que “el recupero de los créditos se realizará prioritariamente mediante mecanismos de descuento automático sobre haberes o prestaciones, conforme lo establezca la reglamentación”.

Los fundamentos de la iniciativa

En el apartado de fundamentos, Michel advirtió que “en el período reciente, los gastos fijos del hogar crecieron muy por encima de los ingresos, configurando una compresión sostenida de la capacidad de compra”. Detalló que “desde noviembre de 2023, el Índice de Gastos Fijos acumuló aproximadamente +480%, frente a una variación del IPC cercana a +259% y del RIPTE alrededor de +249%”, según los indicadores acompañados al proyecto.

“Esta divergencia implica que, aun con desaceleración de la inflación, una fracción creciente del ingreso se destina a rubros inflexibles, reduciendo el margen para bienes básicos y contingencias”, sostuvo. En ese marco, señaló que “frente a esa reducción del ingreso disponible, los hogares vulnerables tienden a financiar consumos esenciales y gastos imprevistos mediante endeudamiento de corto plazo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MichelGuilleOK/status/2013962144253989333&partner=&hide_thread=false Presentamos este proyecto de ley para crear el Programa de desendeudamiento de las familias argentinas.



El contexto actual, de ingresos bajos y gastos fijos altos, llevó a la gran mayoría de los argentinos a endeudarse para cubrir el pago de alimentos y servicios. Este… pic.twitter.com/JHwKyvowo0 — Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) January 21, 2026

El diputado también citó datos del Banco Central, según los cuales “la morosidad en préstamos a hogares alcanza valores del orden de 7,8%, frente a 1,9% en financiamiento a empresas”. “El endurecimiento del crédito bancario y la ampliación de los diferenciales entre tasas mayoristas y tasas al consumo tienden a expulsar a los hogares vulnerables del crédito formal”, evaluó, lo que, afirmó, los empuja hacia alternativas de mayor costo.

“Es clara la necesidad de desarrollar una alternativa de financiamiento para llevar alivio a los deudores afectados”, concluyó Michel. El proyecto cuenta con las firmas de los diputados de Encuentro Federal Miguel Pichetto y Nicolás Massot, de Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba) y de los legisladores de UxP Victoria Tolosa Paz, Emir Félix, Juan Pablo Luque, Ernesto Alí y Marianela Marclay.