Impactante: el ministro de Salud de Formosa atropelló a un manifestante y lo llevó varios metros en el capot

Un grupo de manifestantes que protestaban frente a la Casa de Gobierno de Formosa fue agredido por Aníbal Gómez, ministro de Salud y Desarrollo Humano de dicha provincia.

El incidente se produjo esta tarde, cuando un grupo de comerciantes se habían concentrado frente a la sede del gobierno provincial para reclamar por las restricciones de la pandemia. Dichos manifestantes esperaban hablar con alguno de los funcionarios que integran la ‘Mesa del COVID-19’, los que se encontraban en dicho edificio reunidos.

Al salir del lugar, los propietarios de comercio identificaron a Aníbal Gómez, el súper ministro de Gildo Insfrán, y rodearon su camioneta. Uno de los manifestantes, identificado como Pablo Siddig y referente de Comerciantes Unidos Formoseños, se colocó frente al rodado y al grito de “bajate a hablar con la gente” intentó frenar el avance del vehículo.

Lejos de frenar, el funcionario avanzó varios y el comerciante saltó sobre el vehículo para evitar ser atropellado. Así el político circuló varios metros hasta que decidió frenar la camioneta y dejar que la policía intervenga.

Según lo declaró el propio Siddig al medio local El Comercial, el manifestante afirmó que “Nos están pasando por encima, literalmente. No doy más, esto te da mucha impotencia. Encima que me chocan, me quieren llevar detenido”.