Hoy se sabrá si el único oferente mejora la oferta y avanza Portezuelo del Viento

Hoy vence el plazo para que el consorcio Malal Hue presente una mejora en la oferta económica para construir Portezuelo del Viento. Las propuestas originales de la única UTE que se presentó a la licitación estaban por encima del presupuesto estipulado por el Gobierno provincial, por lo que desde el Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública se solicitó un descuento en el precio. En el Gobierno y oferentes hay un silencio infranqueable en torno a las negociaciones.

El pasado 31 de marzo se abrió el sobre 3 con los costos calculados por el consorcio conformado por la empresa china Sinohydro, Impsa (recientemente capitalizada por el Estado provincial y nacional), Obras Andinas y Ceosa. Esta es la última instancia en el proceso de licitación, antes de la adjudicación definitiva del proyecto de aprovechamiento multipropósito sobre el Río Grande en Malargüe.

No obstante, la oferta y sus alternativas están por encima del presupuesto estipulado por el Gobierno para la megaobra, que es de U$S 884 millones. Las propuestas económicas van desde los U$S 884 millones hasta los U$S 1.063 millones, pero si se contempla el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el monto sube entre los U$S 1.070 hasta los U$S 1.286 millones.

Esto implica que el ofrecimiento supera no solo lo presupuestado sino los U$S 1023 millones que tendrá disponibles Mendoza provenientes del Gobierno nacional, cuyos desembolsos comenzaron a pagarse periódicamente desde 2019, tras el convenio derivado por los perjuicios de la promoción industrial.

Por esta razón, luego de que la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas (integrada por representantes del Estado y profesionales ingenieros y técnicos) comenzara a analizar las propuestas, el 19 de mayo se solicitó a la UTE una mejora en la oferta para la construcción de la represa Portezuelo del Viento, a través de una resolución del Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública.

Allí también se pedía incorporar un “análisis y/o fundamentación pormenorizada” del descuento y se establecía como plazo máximo para la presentación el 16 de junio de 2021.

Además del levantamiento de la presa, la licitación incluye la relocalización del pueblo Las Loicas en la costa del lago que se formará, la construcción de una sala de máquinas y el tendido eléctrico para conectar la presa con el sistema interconectado nacional, más un nuevo tramo de la ruta nacional 145 y de la ruta provincial 226.

Entre las variantes que había planteado el único oferente se contemplaban modificaciones en esas obras complementarias a la represa. Ahora, se estima que una nueva propuesta alternativa pueda involucrar métodos más económicos e igual de eficientes, pero en el Gobierno quieren que se garanticen los 210 MW de producción de energía y no haya cambios en el tamaño de la represa.

En el Ejecutivo provincial hay hermetismo respecto al tema y sostienen que el análisis está en manos de la comisión evaluadora. También lo hay en el consorcio Malal hue. Los Andes intentó contactarse con representantes de las firmas mendocinas involucradas, pero no obtuvo respuesta.

No obstante, las gestiones empresariales son constantes. De hecho, en la provincia se encuentra un representante de la empresa china Sinohydro, quien viene manteniendo una serie de reuniones en las últimas horas vinculadas al proyecto hidroeléctrico.

Uno de los aspectos a tener en cuenta es que estas negociaciones demorarán el proceso licitatorio, pero en el Gobierno confían en que antes de fin de año se haya finalizado con esta etapa y se empiece a trabajar en la fecha de inicio de la obra.

Paralelamente, todavía está pendiente de resolver el conflicto político que se mantiene en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), tras la solicitud de La Pampa de realizar una Evaluación de Impacto Ambiental y el pedido de laudo presidencial que presentó el gobernador Rodolfo Suarez en nombre de la provincia de Mendoza.

Tras la capitalización, ya se conocen los nuevos directores de Impsa

Una de las firmas que integra el consorcio oferente en la licitación de Portezuelo del Viento es Impsa, que recientemente atravesó el proceso de capitalización por parte de los estados nacional y provincial. En los últimos días se conocieron los nombres de los directores titulares que serán propuestos en la próxima asamblea a desarrollarse el lunes 12 de julio a las 11.

Esta formalidad terminará por concretar el salvataje de la compañía que implicó una inversión de 20 millones de dólares, mediante los cuales la Nación y Mendoza adquirieron parte del paquete accionario y como consecuencia tendrán representación en el directorio.

Durante el acto por la visita del presidente Alberto Fernández al predio de la empresa en Godoy Cruz, el gobernador Rodolfo Suárez había confirmado que el ingeniero industrial de 38 años, Pablo Magistocchi, ocuparía el sillón que le corresponde a la provincia.

En tanto, se conoció que el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien tuvo un rol clave durante todo el proceso de involucramiento estatal, será uno de los representantes de la Nación en la cúpula directiva de Impsa. Asimismo, lo acompañarán Marcelo Kloster, asesor del ministro y actual presidente del directorio, y María de los Ángeles Apólito, subsecretaria de Economía del Conocimiento de la Nación.

Estas cuatro personas integrarán el directorio de la empresa metalmecánica por las acciones clase “C” que fueron adquiridas en esta última capitalización. Pero además, Pablo Armando Portuso y Sebastián Córdova Moyano serán los directores por las acciones clase “A”, las cuales corresponden a acreedores como el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y el Banco Nación, entre otros, que ya tenían parte de la compañía. Mientras que por las acciones clase “B”, que permanecen en manos de la familia Pescarmona, estará Jaime Alberto Aguiló.

Uno de los nombres que sonaba fuerte para ocupar uno de los asientos era el del empresario metalmecánico mendocino Mario Esnal, que había sido propuesta por Asinmet en una reunión virtual con Kulfas articulada por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti. No obstante, finalmente no fue uno de los elegidos por el Gobierno nacional.

De todas maneras, además de Magistocchi habrá otro mendocino que se sumará al directorio, se trata de Pablo Portuso, que si bien no estará representando al Estado viene trabajando desde hace tiempo con el peronismo como asesor en temas energéticos.

El ingeniero industrial de 54 años fue subdirector de Recursos Renovables y luego director de Energía de la provincia entre 2014 y 2015, durante la gobernación de Francisco “Paco” Pérez. Y en el último tiempo formó parte de los equipos técnicos de la senadora Fernández Sagasti.

Asimismo, tras la capitalización también ingresarán a Impsa dos mujeres como síndicos por la Nación. Una de ellas es Cecilia Da Dalt, abogada sanrafaelina que se desempeñó como directora de Personas Jurídicas en la última gestión provincial justicialista. Su hermana Cristina milita en las filas de Emir Félix, fue intendenta interina de San Rafael y llegó a ser precandidata a vicegobernadora acompañando a Alejandro Bermejo en 2019. A su lado estará la contadora Sandra Castro, quien trabaja en el INV y es cercana al exvicegobernador Carlos Ciurca.

En tanto, el síndico por el Estado provincial será Emilio Bertolini, abogado de EMESA que colabora en el día a día con Magistocchi en la empresa estatal.