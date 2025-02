Horacio Rodríguez Larreta anunció que será candidato en la Ciudad de Buenos Aires: "Vuelvo"

Y agregó que su "compromiso es el de siempre", en referencia a su intención de "ayudar a que los porteños vivamos mejor. Más que una candidatura o un partido, es momento de caminar otra vez hacia el futuro". El ex jefe de Gobierno señaló que en sus caminatas "escucha a todos los vecinos que se acercan. Les pregunto cómo ven la ciudad, cómo están las cosas. Una y otra vez me confirman aquello que todos percibimos: la ciudad no está bien. Buenos Aires ya no es lo que era. Es hora de decirlo y de aceptarlo. La única forma de solucionar un problema es comenzar por reconocerlo".