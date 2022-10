Horacio Larreta confirmó su romance con una funcionaria porteña: quién es y cómo se conocieron

El amor ha llegado a la vida de Horacio Rodriguez Larreta. El jefe de gobierno porteño confirmó que se encuentra en pareja con Milagros Maylin, quien se desempeña como secretaria de Bienestar Integral de la ciudad de Buenos Aires.

“Me enamoré y estoy muy feliz”, expresó el jefe de Gobierno porteño en una entrevista exclusiva que brindó al periodista Luis Novaresio en el canal LN+. “Siento que me descontractura, me desestructura. Viste que hay veces que soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, siento que ella me hace bien”, agregó el referente de Juntos por el Cambio que habló sobre el tema por primera vez.

“Yo creo en la naturalidad. Ni sobreexponer ni tampoco sobreactuar el secreto. Uno hace una vida natural, camino por la calle y parte de esa vida normal es compartirla con alguien, agregó.

Quién es Milagros Maylin, la nueva pareja de Horacio Rodríguez Larreta.

Maylin tiene 36 años y es Licenciada en Comunicación Social (Universidad Austral), además de Magister en Administración de Empresas. Según precisa en su perfil oficial en LinkedIn, es funcionaria del gobierno porteño desde hace casi tres años, periodo en el que además de su actual cargo supo llevar las riendas en el área “Coordinación Estratégica Covid GBA”.

Más allá del perfil profesional, tanto Rodríguez Larreta (56) como Maylin —quienes militan en el mismo espacio político desde hace largos años—, comparten un dato de color: ambos son hinchas del mismo club de fútbol, Racing. Además, los dos llegan a este noviazgo luego de haber terminado largas relaciones personales.

La funcionaria —quien además cuenta con dos posgrados: uno en la Universidad de San Andrés y otro en el ESADE— también registró un paso por la gestión pública en el territorio de la provincia de Buenos Aires, a lo largo de la gestión de María Eugenia Vidal, con quien es cercana, en la gobernación. Por aquellos años, Maylin fue subsecretaria de Integración Social y Urbana entre enero de 2018 y diciembre de 2019. Y antes de eso, también fue Directora Provincial del Control de Gestión bonaerense, desde diciembre de 2016 a enero de 2018.

Antes de ocupar un espacio en el PRO, la funcionaria trabajó durante casi cinco temporadas y medias en el marco privado (Telefónica Argentina, hasta finales de 2012) Luego de ese paso, su primer primer cargo en el ámbito público fue como Directora General en Tercera Edad, en la órbita del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires.