Martín Hinojosa: “Un plebiscito puede ser una herramienta para la minería”

Martín Hinojosa es hasta el momento el único precandidato de la principal fuerza opositora. El presidente del Instituto Nacional Vitivinicultura lo anunció horas antes de que terminara el 2022 a través de las redes sociales. Este contador público de 48 años, oriundo de Vista Flores, tiene un fuerte pasado en el sector productivo gracias a la empresa de su familia, Bodegas y Viñedos Hinojosa, que produce vinos y también frutas.

La militancia peronista lo llevó a la función pública. En 2020 asumió al frente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). “Para mí es como para un abogado ser ministro de la Corte”, dijo por su vínculo con la industria.

Destaca que su trayectoria le permitió conocer “los dos lados del mostrador” y que apuesta a la obra pública y vivienda para reactivar la economía. Además asegura que ha hablado con todos los sectores del peronismo y que no le interesa la grieta. Sabe que no es un dirigente conocido, pero se siente como Lionel Scaloni, un nombre nuevo para enfrentar al radicalismo en las elecciones.

- ¿Qué lo motivó para ser candidato a gobernador?

-Al principio de mi carrera me desarrollé en el sector privado y siempre he estado vinculado. Cuando entré en la actividad pública, empecé a entender los dos lados del mostrador. Es difícil tener las dos visiones. Creo que en la política es donde se pueden hacer cambios reales. A partir de ahí me fui involucrando cada vez más en el Partido Justicialista y eso me empezó a dar ganas de participar cada vez más. Hoy soy presidente del INV, que es un cargo sumamente importante a nivel nacional y me ha dado la posibilidad de formar un equipo que tiene muchas ganas de participar. Creo que se pueden cambiar las cosas y se puede hacer mucho por Mendoza, teniendo la visión de haber pasado por los dos lugares y no haber perdido el contacto con la realidad y la gente.

- Imaginamos que ha hablado con dirigentes del partido para tomar la decisión. Hay una líder indiscutible que es Anabel Fernández Sagasti, ¿ha hablado con ella?

-Absolutamente. He hablado con casi todos los referentes políticos del justicialismo. Les he contado de mi vocación y mis ganas. Me ha sorprendido el apoyo que me han mostrado. Algunos lo han hecho público y otros me han manifestado en forma privada. Pero hablé con la mayoría.

- ¿Usted es el candidato de Anabel? ¿Piensa que puede haber más candidatos?

-Yo creo que todos los dirigentes son importantes. Anabel, los intendentes, los ex gobernadores, los referentes… Yo pretendo ser no solamente el candidato de un partido, sino el candidato de los mendocinos. De gente que se me ha acercado y no forma parte del frente nuestro. Yo pretendo eso y trabajamos para eso. Acá no sobra nadie.

- Hubo un amague de grieta interna con los intendentes en la última elección de autoridades. ¿También ha hablado con ellos?

-Con todos los intendentes he hablado y no quiero entrar en la discusión política porque no me interesa la grieta. Tampoco me interesa la discusión que excluye a los mendocinos. Creo que cuando entras a dirimir, hablar y discutir sobre temas políticos, la gente se aleja de eso. Los dirigentes tenemos que volver a estar centrados en los problemas de la gente.

Martin Hinojosa, asegura que apuesta al diálogo y al consenso. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

- ¿Estaría dispuesto a competir en una PASO?

-Sí, por supuesto.

- ¿Qué cree que tiene que mejorar el peronismo para volver a ser gobierno?

-Para mí es importante el diálogo y el consenso. También entender a la gente. Muchas veces los políticos les hablan a los políticos y la gente va por otro lado. Pasó con el tema de las heladas; los políticos se peleaban por quien traía más o menos fondos y cuando uno se sienta con el productor, no le interesa quien lo hacía. Si no tenés ese vínculo y discutís de política, dejás de ser una solución y pasas a formar parte del problema.

- Hablando de diálogo. ¿Ayuda que un legislador de su espacio diga que el gobernador es un “burro”?

-Cada uno tiene su forma. Algunos, más efusiva. Pero creo que el diálogo tiene que estar. Me acuerdo de discusiones acaloradas en la Legislatura, pero buenas. No a la pelea, si no a la discusión con fundamentos y creo que eso se ha perdido en los últimos años. En eso sí soy crítico.

- ¿Cree que es conocido?

-Siento que me tengo que hacer conocer. Soy muy conocido en un ámbito más productivo y vitivinícola.

- ¿Cómo va a hacer para competirle a un radicalismo que en teoría está afianzado tras siete años de gobierno?

-Es una teoría. Si fuera así, (Lionel) Scaloni nunca podría haber ganado un Mundial. Tenemos que ser una opción válida. Ser serios, profesionales, mostrar decisión y ganas. Hablar menos y escuchar más. Ser sincero con lo que hay que decir y no tapar la realidad.

- Se está hablando que algunos municipios gobernador por el peronismo van a desdoblar las elecciones, ¿eso lo complicaría?

-Habrá que evaluarlo en el momento. Yo me estoy centrando en cómo hacer un gobierno para los mendocinos y cuáles son sus necesidades. Después se verá el calendario electoral y cómo juega. Hoy es difícil predecir.

- ¿Sobre qué propuestas trabajan como ejes de campaña?

-Creo que la vivienda es un tema que hay que resolver. En Mendoza el déficit habitacional es muy fuerte. Cómo puede ser que en el informe de la Cepal, seamos la tercera provincia (de abajo para arriba) en crecimiento, de los últimos 15 años. Esto excede los periodos políticos, no le estoy echando la culpa a alguien. Es una deuda que tiene la dirigencia. Creo también que un plan de obras movilizaría muchísimo, tanto en empleo como en cemento, y no hemos sido capaces de desarrollarlo. Estamos discutiendo fondos sin saber que queremos hacer con ellos. Entonces hay que tratar de dar ese salto y entender que el que piensa distinto no es tu enemigo, y se pueden acordar políticas básicas como un plan de vivienda importante y obra pública para que la Provincia se dinamice.

- Un plan de viviendas se hace con plata. Rodolfo Suárez ha hecho muy pocas casas y de los últimos cuatro gobiernos, el que más hizo fue Julio Cobos con 10 mil, en un momento en el que la economía crecía. El resto menos…

-Es gestión. No puede ser que no puedas dialogar para traerle cosas a los mendocinos. Te doy un ejemplo, nosotros acá en el Instituto hicimos la gestión para hacer 526 casas en un predio que es del INV. Fuimos a la Nación, le mostramos un proyecto al ministro y él aceptó el proyecto. Después fui a la Municipalidad de Guaymallén y me senté con el intendente. Le pregunté sí me acompañaba y me dijo que sí. Y firmamos hace dos semanas el acuerdo. En un año las vamos a hacer. Entonces cuando tenés la convicción, las ganas y el equipo, vas, lo hacés y coordinás. Lo hice con la oposición y no es tan difícil. A mí me hubiera gustado que todo el endeudamiento que se tomó, hubiera ido a obra, a casas. Cuando te endeudás en una pyme, lo haces para invertir. Es un déficit de la política.

- ¿En qué otros aspectos piensa centrar la campaña?

-Hay muchos temas que hay que ir profundizando, como la educación, los salarios y la salud. Implican mucho desarrollo, desde la mejora edilicia de las escuelas a la situación salarial de los maestros. Hay muchos médicos que se van a trabajar a San Luis. Yo quiero que Mendoza vuelva a ser lo que era antes y tenemos con qué. Hay que recuperar ese liderazgo.

- Usted mencionó el informe de la Cepal. Ese informe está diciendo también que la producción de Mendoza no es capaz de hacer crecer la economía y que hacen falta otras actividades. ¿Entonces minería sí o minería no?

-Me parece que tiene que haber un consenso social para eso. Hay que escuchar a la gente. El plebiscito puede ser una herramienta. La verdad no lo tengo totalmente definido. Ha habido un montón de intentos por sí o por no. Una de las alternativas puede ser plebiscito.

Vida y obra

Martín Hinojosa tiene 48 años. Es casado y tiene dos hijos

Es contador público, egresado de la UNCuyo; magíster en Dirección de Empresas, Universidad Católica de Córdoba (nunca presentó la tesis) y posgrado en “Contabilidad Superior”, UNCuyo.

En la función pública, actualmente es presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura; fue secretario de Gobierno de la Municipalidad de Tunuyán (2018-19); subsecretario de Industria y Tecnología de Mendoza (2011-2015).

En la actividad privada, fue síndico Titular de Bodegas de Argentina; ; gerente general de Bodegas y Viñedos Hinojosa (2004-2019); vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tunuyán (2008-2011), gerente comercial de Cerezas del Valle (2005 -2011).