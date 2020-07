Hebe de Bonafini le envió una carta a la reina Isabel por el oro de Venezuela

La cofundadora de la asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, le mandó una carta a la reina Isabel para pedir la devolución del oro que Venezuela tiene depositado en el Banco de Inglaterra, además de cuestionar el “colonialismo” que, según Hebe, todavía persiste.

La misiva se hizo público dos días después que el Tribunal Superior británico dictaminara que el gobierno interino de Juan Guaidó es el único habilitado a disponer de las reservas de Venezuela y no Nicolás Maduro, a quien Gran Bretaña no reconoce como presidente.

“En estos días me enteré que su país, que siempre fue colonialista, decidió robarle los ahorros en oro, depositados en bancos ingleses, al pueblo de Venezuela. Yo creo, mejor dicho: estoy convencida, que usted no necesita ese oro, ni tampoco el pueblo de su país. Me atrevo a decirle, de mujer del pueblo a mujer que reina: ¿no le parece un abuso de vuestra parte? Ese robo ¿no es un atropello?”, le escribió Hebe a Isabel, respecto a los 1.000 millones de dólares depositados.

“Amo al sufrido pueblo de Venezuela tanto como al mío, por eso decidí escribirle. Espero sepa entenderme y pueda abrir su mano que ya tiene demasiado oro y que estoy segura no necesita más”, agregó la referente de Madres.

Según dijo luego en la radio Siempre es hoy, Hebe de Bonafini destacó que las autoridades inglesas buscan entregar las reservas cuando quienes ellos quieren estén en el poder.

“Uno tiene que defender a los pueblos que están pasando, como nosotros, una pandemia. El pueblo de Venezuela tiene unos problemas tremendos, amo a ese pueblo, hay que salir a defenderlo”, concluyó la dirigente argentina.