Hebe Casado: “No se lograron fondos pero hay una actitud más abierta”

La Casa Rosada recibió a los gobernadores y vices, como el caso de la mendocina Hebe Casado para acercar posiciones de cara al Pacto de Mayo que tendrá lugar el 25 de mayo en Córdoba.

Lo cierto es que antes, habrá que aprobar una versión de la “Ley Bases” y varios mandatarios aprovecharon para exponer sus realidades frente al ministro del Interior, Guillermo Francos y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

La vicegobernadora Hebe Casado, el declaraciones a Canal 7, diferenció al proyecto nuevo del anterior y una reducción notable de artículos: serán casi 200 y no los casi 900 del anterior. Además hay un paquete fiscal.

“En un principio estamos de acuerdo en que el país necesita un cambio importante en lo económico, en la macroeconomía y creo que esta ley ayudaría en ese sentido. A Mendoza le haría muy bien”, dijo la sanrafaelina.

En ese contexto, expresó que las realidades que expusieron sus pares son bastante distintas a las de Mendoza. “Yo lo que puse en la mesa es que nosotros queremos un reparto equitativo de los impuestos en tiempo y forma. Que sea justo también con los esfuerzos que viene haciendo la provincia”, remarcó.

La reunión de Francos y Posse con los gobernadores (Oficina de Prensa de Milei).

También destacó que hay un cambio en la actitud del Gobierno Nacional, aunque en los términos prácticos no tuvo resultados inmediatos. “Mucha liberación de fondos no se logró porque no hay plata. Sí hay una actitud de diálogo más abierto”, dijo Casado.

No hubo definiciones porque “cada uno de los puntos que se pusieron hoy en la mesa están abiertos al diálogo, al consenso, a la evaluación por cada uno de los ministros y cada una de las situaciones particulares de cada provincia”.

“Hay provincias que están desesperadas de tener nuevamente estos ingresos a través de Ganancias, hay otras provincias que no quieren saber nada con que se cobre, como en las provincias patagónicas en donde la mayoría de los empleados lo pagan”, indicó.

De cara al futuro, Hebe Casado explicó que se abrieron algunas posibilidades con impuestos y es algo que evaluarán los ministros de Hacienda de cada provincia. Aunque la discusión giraría en torno a tres tributos: Ganancias, Impuesto al Cheque e Impuesto PAIS.