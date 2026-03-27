Godoy Cruz anunció la reconversión de las 40 hectáreas del hipódromo: combinarán viviendas y espacios verdes

El intendente de Godoy Cruz , Diego Costarelli , encabezó este jueves por la noche la apertura de sesiones ordinarias 2026 del Concejo Deliberante , con un discurso centrado en la situación económica, la planificación urbana y el sostenimiento de políticas públicas en un contexto de restricciones.

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Durante su mensaje, el jefe comunal planteó un escenario condicionado por la coyuntura nacional y remarcó la necesidad de administrar con criterios de austeridad. En ese marco, evitó realizar anuncios expansivos y puso el foco en la eficiencia fiscal como eje de la gestión, al tiempo que delineó una serie de proyectos estructurales y políticas en marcha.

El evento contó con la presencia de autoridades provinciales del poder ejecutivo, legislativo y también de otros intendentes del radicalismo.

Uno de los principales anuncios fue la presentación de un Máster Plan para el predio del Hipódromo de Mendoza, que abarca unas 40 hectáreas. Según explicó, la iniciativa apunta a la reconversión de ese espacio mediante un esquema que combine desarrollo urbano, áreas verdes, vivienda e innovación.

El proyecto fue elaborado con asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y, de acuerdo al intendente, busca generar un nuevo polo de crecimiento en el departamento.

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"Este proyecto es urbanismo, pero también es cohesión social. Es calidad de vida. Es futuro para el departamento", señaló el dirigente radical.

En materia social, Costarelli destacó la continuidad de inversiones en educación y salud. En el primer caso, informó que se destinaron más de 860 millones de pesos a infraestructura educativa, incluyendo la refuncionalización de jardines maternales como “Ternuritas” y “Mundo de Exploradores”, que permiten ampliar la cobertura a más de 1.300 niños.

En cuanto a salud, remarcó la intervención municipal en el área y la vinculó con la estrategia de seguridad, al considerar que la prevención también se construye desde el acceso a derechos básicos.

Apertura de sesiones de Godoy Cruz

Orden fiscal, seguridad y vincúlo con el sector privado

El intendente también hizo hincapié en la articulación público-privada como herramienta para el desarrollo local. En ese sentido, mencionó el avance del Espacio Arizu, que ya alcanza el 78% de ejecución, y donde se proyecta la denominada Ciudad del Vino.

La propuesta contempla el impulso al enoturismo y la incorporación de herramientas tecnológicas, con el objetivo de potenciar la identidad productiva del departamento.

En paralelo, señaló el desarrollo de barrios como Constituyentes, donde el municipio intervino en la generación de soluciones habitacionales ante la falta de financiamiento nacional para créditos hipotecarios.

Otro de los ejes del discurso estuvo vinculado a las cuentas públicas. Costarelli indicó que el municipio incrementó en un 53% la meta de recursos propios y logró reducir la morosidad del 42% al 25%. Además, remarcó la eliminación de 55 tasas municipales y la implementación de un parque solar propio como parte de una estrategia orientada a reducir costos y fomentar la actividad económica.

"Para nosotros, el equilibrio fiscal no es una consigna, sino una verdadera política de Estado que sostenemos desde hace más de dos década"», subrayó el jefe comunal

Finalmente, se refirió al sistema de seguridad del departamento, que incluye el Sistema de Alerta Comunitaria y el uso de herramientas de inteligencia artificial en el Centro de Monitoreo. Según detalló, el esquema cuenta con más de 17.500 usuarios y ha comenzado a ser replicado en otras regiones, incluso fuera del país.

"Nosotros no les pedimos permiso ni disculpas a la delincuencia", concluyó Costarelli.