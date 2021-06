Gobierno y municipios irán a vacunar en barrios vulnerables

El gobernador Rodolfo Suárez tomó la decisión de acelerar el proceso de vacunación en Mendoza, como principal estrategia para combatir el coronavirus, y acordó con los 18 intendentes lanzar una ambiciosa campaña para “salir a vacunar en el territorio”. Desde hoy, las comunas empezarán a relevar en el territorio a quienes no se hayan inscripto para vacunarse y no lo hayan hecho. En estas horas, además, en algunas intendencias, armarán un cronograma vacunatorio móvil para evitar las aglomeraciones.

En 48 horas Gobernador e intendentes volverán a reunirse para afinar el operativo de vacunación para llegar con dosis de inoculante a zonas vulnerables, que estará a cargo de las comunas. Se buscará a personas de dos grupos: los mayores de 55 años y a los mayores de 35 con comorbilidades, en especial obesidad y diabetes.

En Casa de Gobierno han notado que un buen porcentaje de mendocinos no se ha inscripto en el sitio web por varios motivos ajenos a ellos, como imposibilidad de acceder a los medios tecnológicos, más allá de los que han decidido no vacunarse por decisión personal.

Por ejemplo, desde que se abrió este fin de semana la inscripción para vacunarse los mayores de 55 años sin comorbilidades, solamente en el área Metropolitana -Gran Mendoza- unas 20.000 personas se habían anotado (hasta el domingo por la noche), mientras que la población objetivo llega a las 100.000 personas.

En este sentido, la decisión fue tomada por la Gobernación, sobre todo porque están a la espera de un buen número de dosis de la vacuna de Oxford AstraZeneca, dosis que es más práctica para transportar, al necesitar solamente una temperatura de entre 2 y 8 grados Celsius para ser conservada, por lo que una heladera doméstica incluso podría funcionar. A diferencia de ésta, la Sputnik V se debe conservar a 18 grados bajo cero como mínimo, por lo que resulta mucho más complejo su transporte.

Respecto a la cantidad de dosis, la semana pasada Mendoza recibió 8.800 de AstraZeneca; y en estos días habrá novedades sobre la cantidad récord que llegó ayer por la mañana a Ezeiza, que fueron 2,1 millones. Si bien aún no hay un dato confirmado oficialmente, se especula que podrían tocar unas 86.000 vacunas a nuestra provincia.

El propio Gobernador explicó la estrategia del Poder Ejecutivo, que fue delineada con los intendentes ayer por la tarde en una reunión vía streaming, al indicar que la vacuna de AstraZeneca “es la que llega en cantidad importante con ella podemos ir a territorio y vemos que mucha gente no se inscribe porque no tienen forma”.

La idea original del Gobierno era convocar a centros de vacunación fijos y que sean los propios agentes municipales quienes cargaran en el sistema a los vecinos que se arrimasen con el DNI en la mano, y lo único que se va a corroborar es que se encuentre en los grupos que pueden recibir las vacunas, es decir, mayores de 55 años; o de 35 años con comorbilidades.

Sin embargo, en la reunión de última hora, algunos intendentes sugirieron tomarse dos días para relevar los posibles candidatos.

Respecto a la hipótesis de por qué los ciudadanos no se han inscripto, en el Ejecutivo indicaron que más allá del bajo porcentaje que ha decidido no colocarse la vacuna, en general “no lo han hecho por desinformación, o porque no tienen los instrumentos para hacerlo”.

En este sentido, y si bien desde los diferentes municipios han realizado trabajos para inscribir a los ciudadanos que así lo deseen, no ha resultado completamente exitoso el hecho de tener solo uno o dos lugares de vacunación por departamento.

Por último, se centrarán principalmente en zonas vulnerables, donde se encuentren la mayor cantidad de personas con bajos recursos, quienes son los que principalmente no han podido inscribirse.

Municipios listos

Todas las comunas consultadas valoraron la propuesta. En el caso de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar sostuvo que la idea es “ir a los lugares vulnerables y si la gente no puede ir a los centros de vacunación, los iremos a buscar al territorio”.

El godocruceño destacó que los municipios cuentan con “unidades sanitarias móviles” tales como trailers, casillas e incluso ambulancias, que servirán para establecer pequeños centros de vacunación, y por otro lado expresó que buscarán lugares amplios, como por ejemplo polideportivos, que cuenten también con sanitarios.

Desde el sur, el jefe comunal de San Rafael Emir Félix, el más díscolo de los intendentes del PJ, consideró “vital” el trabajo de abrir más centros de vacunación, sobre todo en una comuna tan amplia como la que comanda. “La gente pobre no sabe inscribirse, y la mayoría no lo ha hecho. Es vital y necesario llegar a toda la población”, consideró.

Además, indicó que están preparados para hacerlo, y destacó la necesidad de llegar a los distritos más lejanos de la ciudad cabecera, “que están a más de 50 kilómetros, como Real del Padre, Monte Comán o Punta del Agua”, entre otros. También destacó que tienen 26 centros de salud y más de 70 profesionales para vacunar a los sanrafaelinos.

Por otro lado, la intendenta santarrosina Flor Destéfanis indicó también que están “listos” para avanzar con la vacunación en el territorio, y destacó que tomarán “todas las medidas preventivas necesarias para que la vacuna llegue a cada vecino y vecina”.

“Nosotros hemos puesto a disposición líneas de comunicación directa y puntos de inscripción en todos los distritos para que aquellos que no tengan acceso a internet puedan inscribirse. Inclusive hay un equipo de la Dirección de Salud, que se dedica a asesorar en la inscripción a quien lo necesite”, agregó.

En tanto, desde Luján de Cuyo también comentaron que están preparados para establecer un operativo de vacunación importante, aunque dejaron en claro que “el cuello de botella no es la capacidad de vacunación de un municipio, sino la cantidad de vacunas que llegan”.

Desde Maipú se comprometieron a hacer el relevamiento de las personas que no han podido inscribirse, pero que sí tienen la intención de recibir la vacuna. El intendente, Matías Stevanato, incluso propuso que con el ticket de vacunación puedan utilizar gratis el transporte público para ir a los centros de inoculación.