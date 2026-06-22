22 de junio de 2026 - 20:48

Manuel Adorni confirmó al nuevo secretario de Comunicación tras la flamante salida de Javier Lanari

El jefe de Gabinete anunció que Fabían Fernández será el encargado de tomar el puesto, donde trabajará de manera coordinada con el vocero presidencial, Adrián Ravier.

Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional, junto a Manuel Adorni.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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Fernández llega desde YPF, donde desde 2023 estuvo al frente de las áreas de prensa, medios y comunicación institucional. Según informó el oficialismo, trabajará de manera coordinada con el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la estrategia comunicacional de la gestión.

Fabián Fernández, nuevo secretario de Comunicación

El ministro coordinador decidió comunicar la noticia vía X y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

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“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, agregaron

“Desde la Secretaría de Comunicación y Prensa trabajará de manera coordinada con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, para acompañar y comunicar los desafíos de esta nueva etapa de la Argentina”, indicaron.

Y concluyeron: “Su incorporación contribuirá a consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa nuestro país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.

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