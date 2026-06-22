Manuel Adorni confirmó al nuevo secretario de Comunicación tras la flamante salida de Javier Lanari

El jefe de Gabinete anunció que Fabían Fernández será el encargado de tomar el puesto, donde trabajará de manera coordinada con el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación de Fabián Fernández como nuevo secretario de Comunicación y Prensa. El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien confirmó que ocupará el cargo que dejó vacante esta misma jornada Javier Lanari.

Fernández llega desde YPF, donde desde 2023 estuvo al frente de las áreas de prensa, medios y comunicación institucional. Según informó el oficialismo, trabajará de manera coordinada con el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la estrategia comunicacional de la gestión.

Fabián Fernández, nuevo secretario de Comunicación El ministro coordinador decidió comunicar la noticia vía X y le dedicó unas palabras: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/2069163696132137101?s=20&partner=&hide_thread=false Bienvenido Fabián Fernández, nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional. Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa.



Fin. pic.twitter.com/ulMOWvb5zc — Manuel Adorni (@madorni) June 22, 2026 “En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, expresaron en el oficialismo para presentar al nuevo funcionario.

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, agregaron