Gas: cada vez más proyectos detrás del precio patagónico

En el Congreso, senadores y diputados mendocinos reflotaron una vieja lucha de la Provincia para que el Valle de Uco, San Rafael y General Alvear tengan la tarifa de gas patagónica. El miércoles, la senadora radical, Pamela Verasay, presentó un proyecto en el Senado y en espejo, su correligionaria, Jimena Latorre hizo lo propio en Diputados. Estas iniciativas se sumaron a las que ya estaban en la Cámara baja: desde marzo una de Federico Zamarbide (UCR) y desde 2018, una del peronista Omar Félix y la otra del líder de Protectora, José Luis Ramón. Desde la Legislatura, el diputado Jorge Difonso (Frente Renovador) sumó un proyecto de resolución que se aprobó hace 15 días.

El apuro en aunar esfuerzos legislativos es porque los primeros meses del año que viene se vence el convenio por el cual se creó un fondo fiduciario que subsidia a la Patagonia, La Pampa y Malargüe. Por lo tanto, rediscutirá y ésta será la oportunidad para incluir a los departamentos mendocinos en la zona subsidiada. La idea es no partidizar el pedido y que por culpa de la grieta no alcance buen puerto. “Hemos hablado con todos, Ramón, Félix, Latorre y Verasay. Estamos todos de acuerdo en esto. Los proyectos se van a tratar en la Comisión de Energía de Diputados y esperamos que tenga despacho favorable”, explicó el ex intendente de San Carlos, Jorge Difonso.

“Éste no es un reclamo de ahora; es una lucha de años. El fondo fiduciario se creó en 2002; la emergencia económica da origen a la creación de un fondo fiduciario para subsidiar los consumos residenciales de gas y garrafas. Estamos hablando de una reducción del 50% en las tarifas. En ese beneficio se incluyó a la Patagonia, La Pampa y Malargüe. Este fondo vence el próximo año. Es el momento oportuno para solicitar la incorporación del Valle de Uco y el Sur provincial al régimen diferenciado. Tenemos los estudios técnicos que avalan las condiciones climáticas de estas regiones de Mendoza, que poseen gran amplitud térmica, inclusive superan el sector de la Puna”, dijo la senadora nacional Pamela Verasay.

Por su parte, la iniciativa del sanrafaelino Omar Félix es más ambicioso y busca que la tarifa patagónica se aplique en toda la provincia. “Mi proyecto tiene estado parlamentario e incluye a todas las comunas porque es muy difícil sectorizar. Por ejemplo, en Potrerillos y la zona de Alta Montaña hay épocas muy frías. No podemos poner sólo al sur y al Valle de Uco. El beneficio tiene que ser para todos”, aclaró el justicialista.

“El sistema vigente se va a prorrogar y Malargüe va a continuar con la ayuda. Hay que buscar incluir a toda la provincia”, añadió.

En tanto, el diputado nacional Federico Zamarbide explicó que él presentó un proyecto hace un año y medio pero, como se venció su plazo parlamentario para su tratamiento, lo volvió a elevar en marzo de este año. En su iniciativa sólo incluye a la zona sur pero está abierto a sumar otros departamentos. “Geográficamente se considera que la Patagonia comienza en el río Atuel, por eso Malargüe es la puerta de la Patagonia. Queremos que el sur mendocino acceda a la tarifa patagónica y el Valle de Uco también porque, al estar en zona de montaña, las temperaturas son muy bajas”, dijo el radical.

“Sería un factor favorable para las residencias y para las industrias. Muchas veces es difícil que avance el pedido porque todas las provincias o zonas que están en la línea patagónica quieren ser incorporadas. Además, representa un costo fiscal para el país”, cerró el legislador.

Los primeros

El diputado nacional por Protectora, José Luis Ramón, llegó al Congreso por su lucha por la tarifa del gas en Mendoza y se referencia como el primero que hizo reclamos sobre el tema. “Yo desde 2008 peleo por el valor de la tarifa de gas. Frenamos el aumento de gas en Mendoza hasta 2016 y, con un informe del doctor Federico Norte y del Conicet, se estableció que Mendoza tiene la misma condición climática de La Pampa”, explicó el presidente del interbloque.

“Ninguno de los diputados, ni radicales ni peronistas, acompañaron la denuncia penal, ni el proyecto que presenté en 2017 y que se aprobó en 2018. Con esa ley se ajustó la tarifa pero Macri vetó la ley. Cornejo dijo que el aumento había que hacerlo. Los otros diputados miraron para el costado; nunca pidieron por una tarifa patagónica para Mendoza. Ahora, sólo están haciendo política”, señaló.

Dijo que el lunes tuvo una reunión con el presidente de Enargas en la que trabajaron en el proyecto sobre la tarifa de gas. “No fueron Verasay, ni Zamarbide. Sólo fue Marisa Uceda”, indicó.

Respaldo de la Legislatura

Hace dos semanas, Diputados aprobó una resolución para pedir que el sur y el Valle de Uco sean incorporados al beneficio de la tarifa patagónica.

“Es una injusticia que se hace con los usuarios de Mendoza porque es una provincia productora que subsidia a otros que producen menos. Además, algunos mendocinos viven en zonas más frías que las subsidiadas”, disparó Difonso.

Según los datos del diputado provincial del Frente Renovador, el registro de los últimos 10 años indica que los departamentos del Valle de Uco, San Rafael y Malargüe deberían tener el subsidio. Además, según sus datos, Mendoza produce más gas que La Pampa y que Río Negro.

“No se trata solamente de un subsidio, sino que el resto de los usuarios tienen una recarga en su factura para pagar el gas de la zona Patagónica. Muchas veces el subsidio representa el 40% de la factura”, dijo Difonso