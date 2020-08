García Zalazar: “Hay una intencionalidad política del PJ de asfixiar a Mendoza”

Tadeo García Zalazar tiene en sus espaldas dos cargos que marcan antecedentes de poder en el radicalismo: intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR. Con las figuras de Alfredo Cornejo (tuvo los dos cargos) y Rodolfo Suárez (presidió el partido mientras era intendente de Capital) como antecedentes y con la prohibición constitucional de ir por otro mandato en la comuna, evita pensar en una eventual candidatura a gobernador y la desecha de plano por ahora, teniendo en cuenta que no es momento por la grave situación local y porque aún no se cumple ni su primer año como intendente tras la reelección.

“No me quita el sueño”, sostiene. No obstante, sabe que tiene un rol importante en el oficialismo, y lo utiliza al apuntar fuertemente contra el peronismo local y nacional, al cual acusa de “asfixiar no a Suárez, sino a Mendoza”, con las discriminaciones en el reparto de recursos y también programas nacionales “que llegan tarde a las provincias de otro signo político”, y también con el no al endeudamiento para obras públicas.

Afirma que por ahora no se debería abrir más la circulación en Mendoza, por el aumento de casos y la ocupación de camas; y que costará salir de la crisis económica. Además, descarta tanto la Vendimia departamental como la fiesta de la Cerveza con los shows tradicionales, y evalúan adaptarlos a los “nuevos formatos” que impone la pandemia.

-¿Cómo está la situación económica de Godoy Cruz?

-El caso de Godoy Cruz es que tiene una base comercial muy grande, con 7000 comercios y muchos de ellos se han victo afectados por la pandemia. La recaudación cayó en promedio en un 38% en términos reales en el primer semestre, lo que hizo que tomemos medidas desde temprano teniendo en cuenta que este año ya iba a ser complicado y más con la pandemia.

Hicimos muchos ahorros en los gastos, pero tuvimos que frenar el ritmo de obras. Todo lo que estaba previsto para el primer semestre, lo pasamos para el segundo.

-Igual los municipios siguen con obras

-Sí, tenemos 4 en marcha. La calle Carrodilla, con dos puentes y en el que uno está hecho; la estación de transferencia del parque Mitre, estamos techando el club Vila Hipódromo y también terminando la remodelación del polideportivo número 2 del CEC, con dos canchas de sintético más un mini albergue para 40 personas.

-¿Los municipios suelen tener un mejor pasar económico que la provincia?

-Hay más estabilidad en las administraciones. Si te tocan dos buenos gobernadores seguidos tenés posibilidades de encontrar un gobierno ordenado y con ahorro, pero si te tocan dos como los de (Celso) Jaque y (Francisco) Pérez, con la deuda que contrajeron y la planta dimensionada de personal que dejaron, hacen que tengas que esperar muchos años para recuperarte. Y si a eso le sumas la pandemia y recesión, se complica.

Los departamentos generalmente tienen administraciones de 2 gestiones mínimo y eso ayuda a un orden administrativo. Además, los municipios están acostumbrados a tener pocos recursos y administrar bien el gasto. Si tu planta crece y no haces obras es muy fácil de ver. En cambio, a nivel provincial es distinto y hay más dependencia de la Nación. Nosotros con el fondo anticíclico tenemos más espalda para acompañar el momento, pero en algún momento se acaba.

-¿Cómo ve el escenario en los próximos meses?

-Lo vemos difícil porque se necesita del gobierno nacional, y hay una clara discrecionalidad a provincias con diferente signo político. A Mendoza le llega mucho menos en comparación a otras, y tenemos la previsión de escasez económica en el segundo semestre.

Respecto a lo provincial, tenemos buenas expectativas con el IPV, con Mendoza Activa y el programa Enlace para mover la economía y levantar la recaudación.

-Con la cuarentena ¿cree que es necesario abrir más la circulación o no es posible?

-Creo que no. Estamos atravesando un pico de contagios. No veo la posibilidad de abrir más por ahora (eventos masivos, culturales, recreativos, deportes) no lo veo en el corto plazo. Hay que esperar unas semanas más y ver como evoluciona todo.

Si bien he tenido postura de contemplar que no haya resentimiento económico mayor, más apertura a esta altura, no sé. Luego de que se estabilice la curva, ahí sí tendremos que ir empezando a hacer aperturas inteligentes.

-Sin reelección, ¿le seduce la posibilidad de ser gobernador?

-No es algo que lo tenga en agenda ni pensando en este momento. Cualquier político puede aspirar a ser gobernador, pero no es un objetivo a seguir ni en el que tengamos puesta energía ni recursos ni tiempo. Sería muy prematuro, creo que la gente también vería mal alguien que empezara con tanto tiempo de anticipación

-¿Hay alguien que ya lo esté?

-(Sonríe y piensa) Rumores hay muchos, pero no veo que el que lo haga pueda sacar rédito con tanta anticipación. Sería un error. Pero a mí no me quita el sueño. En el peor de los casos soy profesor universitario y volveré a dar clases cuando termine mi gestión. No dependo de la actividad política para sobrevivir.

-¿Apoya la reforma de la Constitución?

-La avalo completamente. Me parece muy necesaria e interesante, equilibrada y oportuna. Hay que ver si la clase política está a la altura, porque necesita altos grados de consenso.

-El PJ la resiste…

-Creo que tienen doble discurso, porque se impulsa a nivel nacional una reforma (judicial) mucho más compleja y delicada. Acá hay puntos que no hablan de darle más poder a alguien, sino a mejorar la calidad de la relación con la ciudadanía.

Y no me parece válido el argumento que dicen que no es oportuno. La Legislatura debería estar para eso, ¿si no para qué está? Además, las otras leyes como Presupuesto y endeudamiento para obras no las quieren votar. Creo que el PJ tiene problemas en este tema porque piensan diferente.

-También insisten en hablar sobre la deuda provincial, que atribuyen a Cornejo

-La responsabilidad es de quien endeudó la provincia o malgasto los recursos. Fueron los gobiernos de Jaque y Pérez. Excepto un año de Pérez, todos tuvieron déficit presupuestario y ese déficit corriente se financió con toma de deuda. Y esa deuda no fue para obra pública.

Además, le echan la culpa a la renegociación que hizo Cornejo, que llegó a un gobierno que no tenía plata para pagar sueldos y aguinaldo y ni siquiera se ponen colorados, me parece sesgado y malintencionado.

Sus explicaciones me parecen poco sólidas desde lo técnico, y un mamarracho desde lo político, porque no asumen ninguna responsabilidad.

-¿Complica gobernar con una oposición que no acepta créditos para obras?

-Es que piden obras como el Metrotranvía a Luján, pero primero hay que financiar agua y cloacas, y otras obras como las que presentamos y no las aprobaron. Es una obra que está buenísima, pero hay cosas para hacer más importantes antes.

Trabajar así es difícil no para la gestión de Suárez, sino para el progreso de la provincia. Hay una intencionalidad política del PJ detrás de esto. Hay una intención de asfixiar a Mendoza, que no crezca en sus obras y proyectos y tratar de sacar rédito político y aparecer con propuestas en contexto electoral. Tienen que hacer un esfuerzo en tener interlocutores para que se acuerden cuestiones y obras básicas.

-¿Qué va a pasar con la Vendimia y la Fiesta de la Cerveza?

-Claramente no estamos pensando en una fiesta con el formato tradicional, sí uno virtual y con algunas marcas de cerveza y gastronomía, acordes a los tiempos de pandemia.

Y con Vendimia lo mismo. Tenemos que pensar algo para no perder la identidad de la fiesta, pero no podemos planificar una fiesta de cientos de millones de pesos porque no hay garantías de que suceda. Hay que pensar nuevos formatos y dar por hecho que el formato tradicional no se va a poder hacer. Hay poca previsibilidad para semejante inversión pública, y creo que hay otras prioridades.

Perfil

Edad: 44 años

Familia: Casado, tiene dos hijas de 15 y 11 años.

Profesión: Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Trayectoria política: Es intendente de Godoy Cruz desde 2015. Antes fue funcionario municipal en la gestión de Biffi y Cornejo; y diputado provincial.