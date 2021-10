Fuerte descargo de L-Gante tras las críticas que recibió por visitar a Alberto Fernández

El sábado último, el Presidente de la Nación recibió en la residencia de Olivos al cantante de cumbia Elián Ángel Valenzuela –conocido popularmente como L-Gante-. La reunión se gestó luego de que el mandatario se interesara en conocer personalmente al cantante popular y charlar con él de forma personal y el encuentro fue compartido el domingo en YouTube y en las principales redes sociales de Alberto Fernández.

Sin embargo, la visita del músico fue cuestionada por algunos sectores que no tardaron en calificar dicha reunión como ‘oportunista’ ya que se da en el marco de la campaña por las elecciones legislativas generales del mes que viene. Ante esto, fue el propio artista que salió a hablar en las redes sociales y manifestó su pensamiento frente a las críticas recibidas.

L-Gante publicó una carta en sus redes sociales para contestar a quienes lo criticaron por reunirse con el Presidente.

Con un posteo que luego compartió en sus historias de Instagram, L-Gante aseguró que “Tuve una charla con el Presidente. A base de esto que sucedió hacia toda la gente dedico estas palabras”.

“Yo soy Elián Ángel Valenzuela, más conocido como L-Gante; con tan solo 21 años me las arreglé como pude y logré muchas cosas, como formar y sacar a mi familia adelante o que el Presidente me reciba para saber lo que él piensa y yo hacerle saber mi pensamiento”, siguió.

Luego agregó que “Si el día de mañana hay otro presidente y me recibe también voy a estar. Porque tengo el privilegio y porque se me da la gana. A mí no me importan los partidos políticos, a mí me importa el pueblo y que su voz se escuche”.

Tras esto, remarcó que “A mí no me invitaron. A mí se me ocurrió la idea de conocer a el Presidente de mi país y así fue”.

Para finalizar, y en otra historia, L-Gante agregó que “No es política, es la voz y visión desde el barrio. Llegando a oídos y ojos del presidente. Contemplen y analicen ciertos puntos de vista de esta charla. Atte: Cumbia420″.

Entre las ideas que intercambiaron durante la reunión entre el cantante y el jefe de Estado, Elián aseguró que “Me gustaría que en vez de un regalo, te den algo porque te lo ganaste”, en alusión a la afirmación de Fernández sobre reemplazar planes sociales por trabajo de calidad.

Luego, remarcó su interés en terminar la escuela secundaria: “Los estudios los tenés que tener completo porque si no te rebaja el futuro”.