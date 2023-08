Fuerte crítica de Celso Jaque a Omar De Marchi por Portezuelo del Viento

La mega represa Portezuelo del Viento quedó sentenciada, casi a muerte, luego del laudo presidencial de Alberto Fernández. Sin embargo, el Gobierno provincial no lo ha descartado aunque priorizó El Baqueano y el candidato por La Unión Mendocina, Omar De Marchi, publicó un hilo en Twitter que despertó la ira en el sur.

“El candidato a gobernador de Mendoza, Omar De Marchi, ha afirmado que: ‘No es justo que Mendoza no pueda disponer libremente de sus fondos’, en referencia a los 1023 millones de dólares cuyo destino original es el aprovechamiento integral del Río Grande. En mi humilde opinión lo que no es justo es que pretendan cambiarle el destino de los fondos de Portezuelo del viento, los que legítimamente son para el desarrollo del sur mendocino”, disparó sin tapujos Celso Jaque.

El ex gobernador y candidato a intendente se refirió así al rezongo de De Marchi quien considera que “hoy, la Nación nos obliga a invertir ese dinero exclusivamente en obras de generación hidroeléctrica, que favorece principalmente a la Nación, privando a Mendoza de otras prioridades. Parándonos firmes frente a la Nación, con carácter y decisión vamos a cambiar esa cláusula”, expresó en Twitter. La propuesta del lujanino es generar cuatro fideicomisos con afectaciones distintas: Obras Estratégicas de Riego; Escuelas, Viviendas y Obras de Generación Hidroeléctrica.

Por ese motivo Jaque, quien aspira a volver a la intendencia de Malargüe cargó contra sus dichos. “El destino de esos fondos eran para el sur porque la legitimidad del origen, el juicio de la Cámara de Comercio, es del sur. Los perjuicios de la promoción industrial y ese resarcimiento era por lo que había pasado en el sur”, recuerda el ex mandatario provincial entre 2007 y 2011.

En la opinión de Jaque que abarca varios párrafos, recuerda que “el nuevo convenio firmado el 13 de junio de 2019, entre Macri – Cornejo, en su artículo 3º le quita la exclusividad a Portezuelo pudiéndose solicitar cambiar el destino a otras obras hídricas. Cosa que ha ocurrido con la presa El Baqueano”. También asegura que ese convenio “fue la primera acta de defunción”

“Me preocupa mucho las afirmaciones en cuanto a cambiar, una vez más, una cláusula del convenio, porque todo indicaría que Malargüe no es parte de esta maravillosa provincia y no merece generar condiciones para un desarrollo sostenible. Recordemos que el Río Grande es el más caudaloso de Mendoza y uno de los pocos que aún no se encuentran regulados”, remarca el dirigente.

En ese sentido considera que “es real que hoy Mendoza necesita obras estratégicas de riego, escuelas, viviendas y obras de generación hidroeléctrica” que son las propuestas de De Marchi. Aunque considera injusto “que para ello se piense en destinar los fondos que legítimamente le corresponden a Malargüe”.

Omar De Marchi, candidato a gobernador por La Unión Mendocina. Foto: Orlando Pelichotti

“Afirmar: ‘que no descartará la construcción de Portezuelo del Viento y proponer un proyecto y una modalidad de financiamiento alternativos’, es casi una ofensa para quienes habitamos el departamento más extenso y austral de Cuyo, el que a lo largo de su historia ha dado muchos recursos a la provincia”, cuestiona Jaque.

Reflexiona entonces que como malargüinos podrían afirmar que “sería importante utilizar esa metodología para las otras inversiones y mostrar el cariño y respeto por nuestra tierra comprometiéndose a realizar el aprovechamiento integral del Río Grande (Presa Portezuelo del Viento y Trasvase de parte de las aguas del Río Grande al Río Atuel), que beneficiaría a los tres departamentos del sur”. Se refiere al “Portezuelo chico” que es el que “llamé a licitación en 2011″.

“Este debate, que se abre en el medio de la campaña política, sobre la posibilidad de destinar los USD 1.023 millones destinados originalmente al proyecto de la represa Portezuelo del Viento hacia otros fines, es positivo para poder tener claridad en lo que realmente interesa en cuanto a desarrollo sostenible, integral y equilibrado de Mendoza”, subraya Jaque. Aunque, argumentará las razones por las que debe hacerse Portezuelo del Viento.

-Seguridad Energética: Uno de los principales argumentos en favor de Portezuelo del Viento es su potencial para generar energía eléctrica a gran escala. En un mundo cada vez más consciente de los desafíos del cambio climático y la dependencia de los combustibles fósiles, invertir en fuentes de energía renovable como la hidroeléctrica es crucial para garantizar la seguridad energética a largo plazo. Redireccionar los fondos podría privar al país y la provincia de una fuente confiable y sostenible de energía.

Río Grande, vista de donde se construirá el proyecto hidroeléctrico Portezuelo del Viento. Foto Ignacio Blanco



-Desarrollo Regional: Portezuelo del Viento no solo tiene beneficios a nivel energético, sino también en términos de desarrollo regional. La construcción de la represa involucra la creación de empleos locales y el impulso de la economía en la región. Además, la infraestructura resultante puede dar lugar a la expansión de actividades turísticas y recreativas, generando ingresos para las comunidades locales.



-Infraestructura Fundamental: La infraestructura hídrica como Portezuelo del Viento puede tener un impacto significativo en el suministro de agua potable, riego agrícola y control de inundaciones. La represa puede contribuir a la gestión eficiente de los recursos hídricos y afrontar los desafíos asociados con la disponibilidad de agua en un escenario de cambio climático. Además de permitir el travase de aguas del Grande al Atuel.



-Compromisos y Planificación Previa: Cambiar de rumbo ahora podría desperdiciar recursos y tiempo ya invertidos en planificación y estudio del proyecto (en realidad hay dos propuestas). Además, esto podría generar mayor incertidumbre a una comunidad ya golpeada, como es la malargüina.



-Diversificación de la Matriz Energética: La inversión en Portezuelo del Viento puede contribuir a la diversificación de la matriz energética de la provincia y el país. Una combinación equilibrada de fuentes energéticas, incluidas las renovables, puede aumentar la resiliencia del sistema energético y reducir la exposición a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y el gas.

En resumen, “la propuesta de redirigir los USD 1.023 millones de Portezuelo del Viento podría tener consecuencias negativas en términos de seguridad energética, desarrollo regional, gestión de recursos hídricos y compromisos previos. Mantener la inversión en este proyecto parece una opción más sensata y coherente con las necesidades actuales y futuras del departamento, la provincia y el país”, remató Jaque.