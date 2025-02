Fracasó una millonaria licitación para la comida de los presos en Mendoza por más de $50.000 millones

Manuel Adorni desestimó las críticas del nuevo subsecretario de ambiente y sostuvo que "aún no es funcionario"

Lo cierto fue que la Comisión Evaluadora de Preadjudicación, concluyó que hubo errores en la presentación electrónica de la oferta, ya que no ofreció una "garantía de oferta" en su propuesta.

De esta forma, indicaron que "la omisión de la presentación de la garantía de oferta no es considerada como insuficiente o incompleta, resultando esta, como no subsanable y considerándola como NO PRESENTADA, lo cual incurre en CAUSAL DE NULIDAD O RECHAZO DE OFERTA".

Lo mismo consideró la Dirección de Asesoría Letrada, que amplió el dictamen y concluyó que "la correcta aplicación de la normativa citada, al caso bajo examen, impone declarar fracasada la licitación para la contratación de raciones alimentarias".

De esta forma, el Gobierno decidió en su artículo 1 declarar "fracasado" el llamado a licitación pública; y autorizó al decreto 2883 de fecha 27 de diciembre de 2024, para la contratación anticipada para la adquisición de cuatro millones de raciones alimentarias con destino a atender necesidades de la Dirección General del Servicio Penitenciario, dependiente del Ministerio de Seguridad".

En tanto, el artículo 2 autorizó a los servicios administrativos correspondientes del Ministerio de Seguridad "para que se proceda a realizar una contratación directa bajo idénticas condiciones a las contenidas en el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas que rigieron en la licitación pública".