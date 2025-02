Ficha Limpia: el jefe del bloque de UxP insultó a Martín Menem y lo invitó a pelear

Carignano tildó de "cagones" a quienes impulsan "Ficha Limpia"

La diputada nacional Florencia Carignano (Unión por la Patria) calificó de "cagones" a quienes impulsan el proyecto de "Ficha Limpia". Dijo que "lo único que quieren es que Cristina (Kirchner) no se presente como candidata porque le tienen miedo".

"Cristina está midiendo bien en Provincia, cuando hace sus recorridas le habla a la gente y genera la ilusión de un futuro mejor, y eso hay que pararlo de alguna manera ¿cómo? Con el mamarracho este que inventaron de Ficha Limpia", informó la Agencia Noticias Argentinas.

Carignano dijo en declaraciones radiales: "Se trata de una situación que ya la vimos con (la presidencia de Mauricio) Macri: cuando hay problemas en la economía hay que meter preso a algún kirchnerista, en lo posible que sea Cristina".

"Si no la podemos matar vamos a meterla presa y si no podemos vamos a proscribirla, es como un traje a medida, no hay ninguna otra persona a la que se le vaya a aplicar", aseveró aludiendo a "Ficha limpia" "Le tienen miedo, saben que está midiendo bien en la provincia de Buenos Aires, y ellos no tienen dirigentes ni políticas para la gente", subrayó.

Sostuvo que los legisladores fueron convocados "a discutir en extraordinarias cosas que en nada les interesan a los argentinos, como las PASO o Ficha Limpia, son temas de ellos, para la casta, para ver en este año electoral si pueden ganar una elección".

"De los problemas de la gente nadie se ocupa, la economía de la gente es un desastre, el industricidio que están realizando todos los días cuando cierran fábricas, sobre todo en mi provincia (Santa Fe) en la que está muy afectada la producción", dijo.