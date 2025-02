Ficha Limpia: Diputados debate el proyecto de ley que complicaría a Cristina Kirchner en 2025

El proyecto es una variante del que había presentado la diputada Silvia Lospennato (PRO) y que no había sido tratado por falta de quórum. Luego, el oficialismo decidió tomarlo como propio, con algunos cambios, y lo incluyó en el temario de estas sesiones extraordinarias.

La diputada nacional por el PRO, Silvia Lospennato, aseguró en radio Mitre sobre el proyecto de Ficha Limpia: "Con esta ley, Cristina Kirchner no podría ser candidata. Esta ley dice que aquellas personas que tengan una condena confirmada por corrupción en segunda instancia, antes de que inicie el cronograma electoral, que inicia con el cierre del padrón electoral provisorio, no puede ser candidato porque no cumpliría con el requisito de Ficha Limpia".