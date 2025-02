Diputados: referentes LGBTIQ+ rechazaron al decreto de Javier Milei en la Ley de Género

Guillermo Francos minimizó la Marcha Federal LGBTIQ+: "No me parece que haya sido significativa"

Milei reformó el articulo 11 de la ley 26743 a través de un DNU, por lo que los menores de 18 años no podrán cambiar de sexo en el DNI ni tampoco hacer tratamientos de hormonización.

"El mileísmo plantea que no se meterían con lo que cada uno quiere hacer en la cama, que es volver a pensar el concepto de lo privado, pero no en lo público, y esto es un retroceso conceptual enorme, porque lo que nosotros queremos es que cada persona pueda vivir con dignidad, con libertad, construyendo su propia felicidad en la cama, en la escuela, en la facultad, en el trabajo, en la calle, en los medios y donde sea", destacó.

Por su parte, el diputado Esteban Paulón señaló que "es muy importante para nuestra comunidad ver que hay una defensa transversal de nuestros derechos" y "decir que cobran mucho valor los testimonios que le dan dimensión humana a este tema".

"La verdad que sabemos que esas expresiones de odio tienen efecto concreto en la vida de la personas, como el triple homicidio en Barracas, una agresión a una pareja en la ciudad de Buenos Aires que no va a estar acá por miedo, nosotros no vamos a aceptar la guillotina social", subrayó. Y añadió: "Tengo la convicción por la marcha que de la democracia que construimos no hay vuelta atrás", agregó.

La dirigente femenista y ex asesora del gobierno kirchnerista, Dora Barrancos sostuvo que se vive una "cruzada planetaria, fascista, antiderechos, que ha encontrado focalmente la causa de los feminismos y de las diversidades como un programa angular de ataque".

"En el pasado, las fuerzas reaccionarias eran obviamente homofóbicas, pero no habían consagrado programáticamente la fórmula", disparó.

Adrián Hielen, jefe de Transgénero del Hospital Durand, señaló "la angustia" de quienes están en tratamiento porque hay "un DNU que se adueña de sus cuerpos".

El médico psiquiatra indicó que "los equipos que trabajamos en salud trans no fuimos consultados" previo al dictado del DNU y dijo que en los equipos médicos "hay miedo de hacer una receta, intervenir, acompañar" a los pacientes.

Posteriormente expuso la abogada del Foro Argentina contra la Transfobia Cristina Monserrat Hendricse, quien planteó que "si una niña o un niño de entre 16 y 18 años puede acceder a cualquier tratamiento médico sin autorización de sus padres, ¿por qué no lo pueden hacer las niñas o los niños trans?".

"Un DNU es una decisión de un monarca que toma las decisiones sin escuchar a otro, cuando la regla que gobiernan a una sociedad democrática", agregó.

Por su parte, la psicóloga social Marlene Wayar interpeló a los diputados y les preguntó cual será su aporte para "exigir a los partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas". "Estoy dolida de la falta de reacción y lo fácil que caen en el egocentrismo", agregó.