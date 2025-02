Guillermo Francos minimizó la Marcha Federal LGBTIQ+: "No me parece que haya sido significativa"

El jefe de Gabinete Guillermo Francos aseguró que la "Marcha del Orgullo LGBT Antifascista y Antirracista" del pasado sábado no fue "significativa" y dijo que se trató de una expresión de "un grupo determinado de la sociedad acompañado por otro grupo político" .

"No me parece que haya sido una marcha significativa contra todos los argentinos que no le prestan atención a estas marchas porque saben que son cuestiones totalmente politizadas", sostuvo en declaraciones radiales.