Fernández Sagasti impulsa una ley de mecenazgo para financiar el deporte "con aportes privados"

La senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto de ley para crear un Régimen de Mecenazgo Deportivo Nacional , una iniciativa destinada a fomentar la participación del sector privado en el financiamiento de actividades, programas e infraestructura vinculados al deporte en todo el país.

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La propuesta fue debatida este miércoles en la Comisión de Deporte del Senado y contempla que quienes realicen aportes a proyectos previamente aprobados puedan deducir hasta el 20% del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal en curso.

"El mecenazgo no reemplaza al Estado, lo complementa" , planteó la legisladora al defender la propuesta.

En los fundamentos de la norma, Fernández Sagasti remarcó el rol del deporte como una herramienta estratégica de inclusión, salud y desarrollo humano integral.

"El deporte no puede depender exclusivamente de las dinámicas de mercado, pero tampoco puede quedar limitado a las posibilidades de un financiamiento público directo que presenta límites estructurales" , argumentó la legisladora.

Los puntos más destacados del proyecto

La iniciativa impulsada por la senadora peronista impulsa un carácter complementario y federal. En este sentido, el objetivo prioritario es garantizar una distribución territorial equitativa que evite la concentración de recursos en las grandes urbes. Respecto de los destinatarios e instituciones elegibles, el proyecto establece que podrán postularse atletas e instituciones del Sistema Institucional del Deporte, así como los Clubes de Barrio y de Pueblo (Ley N° 27.098). Las personas jurídicas con fines de lucro quedan explícitamente excluidas como beneficiarias.

La propuesta establece la creación de un comité de evaluación ad honorem. Para esto, Se creará un órgano técnico encargado de seleccionar y dictaminar sobre los proyectos que estará integrado por las presidencias de las Comisiones de Deportes de ambas cámaras del Poder Legislativo y representantes del Comité Olímpico Argentino (COA), el Comité Paralímpico Argentino (COPAR) y la Confederación Argentina de Deporte (CAD).

Además, se prevé la creación de un Registro Público de acceso libre y gratuito para monitorear los proyectos, montos e identidades de aportantes y beneficiarios, bajo una estricta política de rendición de cuentas.

La propuesta toma como referencia exitosas experiencias de derecho comparado en la región, como los marcos normativos vigentes en Brasil y Chile, donde la articulación público-privada potenció el entramado institucional y comunitario de los clubes y las federaciones locales.