Fernández Sagasti criticó a Cornejo por el acuerdo sobre rutas y peajes y los radicales salieron al cruce en X

Política en Off: el fallo que apura a la UCR, el partido de Anabel y los huérfanos de Hebe

“Y si son necesarias y sabemos que el gobierno de Milei no va a avanzar con estas obras, p odría el gobierno provincial, realizarlas y demandar que le devuelvan esa plata a la provincia como corresponde” , explicó la senadora.

La reacción de los radicales

A raíz de esta publicación, distintos actores de la política provincial salieron a fustigar a la senadora cercana a Cristina Kirchner.

A los pocos minutos, el senador provincial Martín Kerchner Tomba le contestó a Sagasti. “Anabel, sos la mano derecha de CFK, una condenada por corrupción en la obra pública y hablas de consecuencias penales? no tenes ni autoridad moral ni política para decir esto. Donde estuviste los 4 años de Alberto y Cristina para pelear x Mendoza y que terminaran esas obras???”, arremetió el senador radical.

A lo que, el senador provincial peronista Félix González respondió: “En vez de descalificar estaría bueno que muestren qué han firmado, y por qué los mendocinos vamos a pagar estas obras. La condena a CFK es politiquería barata y lo sabe cualquiera que haya gestionado obras públicas. Veremos que dice el convenio cuando se disipe el humo”, cuestionó.

Luego de un par de horas, el ministro Natalio Mema salió a cruzar a Sagasti. “Hola Anabel. No te has podido informar correctamente. No nos estamos haciendo cargo de las obras que abandonó TU gobierno, esas en su mayoría las está terminando el Gobierno Nacional”, expresó.

En ese sentido, Mema explicó que “hemos obtenido autorización para intervenir en Rutas Nacionales que utilizamos muchísimos mendocinos en nuestro día a día. Ponemos a Mendoza y a los mendocinos por encima de cualquier diferencia y con orden fiscal estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra Provincia con inversión pública en cantidad y de calidad. Una pena que sigas enfrentando a la población de esa forma”, concluyó el ministro cercano a Cornejo.

Luego, Lucas Ilardo citó el mensaje de Mema y le contestó: “Teniendo en cuenta los trolls que mandaron y los legisladores que sacaron de la ratonera para laburar después de 5 años, Anabel dio en el clavo. Se están arrastrando a Milei y lo estamos haciendo con la guita de los mendocinos”, justificó Ilardo.