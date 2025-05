Cornejo precisó cuándo se empezará a pagar peaje en el Acceso Este

El gobernador Alfredo Cornejo confirmó la intención de recuperar la inversión en obras viales que se anunció este miércoles a través del cobro de peaje pero aseguró que eso no va a ocurrir "hasta tanto se termine la obra" .

Sin embargo, este jueves, en rueda de prensa, el gobernador confirmó que "vamos a hacer un recupero a través del peaje" y agregó: "Mendoza tiene que tener peaje, pero en lo que quiero ser categórico también es en que no va a haber peaje hasta tanto se termine la obra".

El plazo de las obras anunciadas en rutas nacionales (así como el de la cesión temporal para su realización) es de 36 meses y Cornejo reiteró que el peaje dependerá también de un decreto del presidente Javier Milei que lo autorice su cobro. "No tenemos apuro por ese decreto", expresó.

Cornejo.jpg El gobernador Cornejo habló de los peajes al día siguiente de firmar un convenio con la Nación por obras viales.

“El sistema de peajes será digital, automático y distribuido en cuatro puntos clave de la traza. Esto permitirá financiar el mantenimiento a largo plazo sin generar cuellos de botella en el tránsito”, precisó el jefe comunal.

Pero Cornejo aclaró que los tiempos para comenzar a pagar peaje no serán cortos y evitó también decir cuál será la tarifa. "Depende de los costos de construcción y mantenimiento, porque las rutas se deterioran muy rápido. Hacerlas es caro, pero mantenerlas también es caro", sostuvo en relación a los cálculos que aportarán los estudios respectivos de Vialidad Nacional, y estimó que ese valor asciende a "un millón de dólares por kilómetro".

"Nosotros vamos a apalancarnos con el fondo de infraestructura del resarcimiento, pero queremos incorporarle el peaje una vez lo hayamos terminado, con lo cual el fondo del resarcimiento está siendo como un crédito hacia Vialidad Provincial, que administrará esto, pero también tenemos el interés de hacer participar a privados, de manera tal de que ellos luego puedan cobrar el peaje, que termina siendo regulado por la Provincia", completó.

Peaje, colectoras y un palo para el intendente de Luján

El gobernador pidió que los intendentes de algunos departamentos inviertan a futuro en las colectoras municipales para que la gente pueda circular sin pagar los peajes que se fijarán para las rutas.

En este contexto, el gobernador se quejó de que los intendentes, en especial el de Luján, el demarchista Esteban Allasino, opinen sobre las rutas cuando "no ponen un peso" para mantenerlas. Y si bien aclaró que no les corresponde invertir en ello porque no están dentro de sus jurisdicciones, reclamó que se ocupen de mejorar las calles alternativas.

"Queremos trabajar con los municipios, particularmente con Guaymallén, Godoy Cruz y Luján, sobre las colectoras, que sí son competencias de los municipios. Nosotros queremos que las colectoras estén bien expeditas, bien claras, que sea muy fluido el tránsito de las colectoras, porque las colectoras no pagan peaje", expresó.

Y agregó: "Queremos que el costo del peaje no se cargue sobre el que se sube en un barrio y se baja en el siguiente que en Luján pasaría".

Rápidamente el comentario del gobernador se volvió una crítica fuerte a Allasino. Sostuvo que en algunos departamentos podría mantenerse el colapso si los intendentes no toman medidas.

"Eso es producto de que los municipios han otorgado factibilidades, en particular en Luján, sobre barrios privados y demás, sin importarle la planificación urbana integral. Entonces, lo único que han hecho ha sido congestionar", expresó sobre la situación de la ruta 40.

En este sentido, pronosticó: "Vamos a hacer la trocha tres y va a estar congestionada tres años después si no se hacen las obras que los municipios tenían que exigirle a los privados, que se quedaron con toda la plusvalía de esos barrios, que son calles alternativas, calles adentro y la colectora pegada al negocio, para que haya fluidez en ese tránsito. Eso sí queremos que lo hagan los municipios, porque si no, lo otro no va a funcionar, se va a colapsar y va a generar un costo sobre el movimiento de las familias muy fuerte también".