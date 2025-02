Facundo Correa Llano: "Por lógica, Mendoza también debería suspender las elecciones PASO"

Con respecto a reiterancia, en Mendoza ya lo venimos aplicando y poderlo llevar adelante en la Nación me parece sumamente beneficioso.

¿La intención del oficialismo es que, una vez pasado este año, se pueda tratar la eliminación directamente?

Nosotros planteamos desde un comienzo la eliminación de las PASO. Después, a raíz del diálogo y de los diferentes consensos que se fueron dando, se terminó en un proyecto de suspensión para este 2025, pero nuestra mirada está puesta en la eliminación de las PASO de forma definitiva.

Facundo Correa Llano (1).JPG Facundo Correa Llano, diputado de la Nación por Mendoza de La Libertad Avanza. | Foto: Los Andes

¿Y cree que Mendoza debería aplicar la misma medida para las eleciones provinciales?

En el caso de Mendoza, de los 10 diputados nacionales que tiene la provincia, nueve votaron la suspensión de las PASO nacionales, así que veo que todos los espacios y las fuerzas políticas acompañaron. Por lo que entiendo, la lógica debería ser la misma a nivel provincial.

¿Hubo algún tipo de contacto con el oficialismo provincial para avanzar en ese sentido o todavía no?

No, nosotros en nuestro caso no tenemos legisladores provinciales. Hoy somos un espacio que está en crecimiento, pero con esto que ocurrió el jueves, con esta mirada nacional donde todos los espacios acompañaron esta suspensión de las PASO, me parece que puede ser beneficioso para la provincia que podamos avanzar también en el mismo camino.

Mencionó que LLA es un espacio en crecimiento y se espera la llegada de Karina Milei para este mes, ¿qué expectativas tienen ustedes como nuevo partido y ella particularmente con Mendoza?

La expectativa es grande. Hoy la Libertad Avanza en Mendoza se fortalece cada día más. Estamos consolidando nuestro espacio con una estructura más firme, con equipos y la militancia en crecimiento. La prioridad es organizarnos con solidez para representar la idea de la libertad en la provincia de la mejor manera. Vemos que la provincia tiene futuro y LLA está en ese camino.

En cuanto a la visita de Karina, todavía no tenemos fecha. Es de público conocimiento que tiene una agenda bastante apretada por las diferentes actividades que tiene de presidencia. Y no solo vendría ella, sino también Martín Menem, porque son los dos integrantes de la conducción nacional del partido.

Sin duda, Mendoza ha sido una plaza importante para Libertad Avanza porque fue una de las provincias dónde más votos sacó Javier Milei. Ahora, el crecimiento que nombra usted, ¿se dio a pesar del ajuste económico?

Mirá, la ciudadanía y el mendocino sobre todo, acompañan. Nosotros propusimos un cambio profundo en la Argentina que consistía por un lado en eliminar la inflación y es el trabajo que se viene llevando adelante. En diciembre del 2023 teníamos una inflación del 25% y hoy estamos viendo una inflación del 2% mensual. Así que la verdad, vemos como el mendocino reconoce el trabajo que se viene llevando adelante, con seriedad y responsabilidad.

Entendemos que el esfuerzo es grande, no sólo de los mendocinos sino de la Argentina, porque la situación en la cual entregaron el país fue una situación de un estado con reservas negativas, una situación calamitos. Así que desde ese lugar uno siente el apoyo del mendocino y se ve reflejado en el acompañamiento en toda la provincia.

¿Cómo observa los coqueteos que hay por parte de algunas figuras del gobierno provincial? Hebe Casado señaló que analiza cruzarse desde el Pro a LLA, por ejemplo.

Hoy la mirada la tenemos puesta en la construcción del espacio y su fortalecimiento. El foco está puesto ahí, y como nosotros siempre hemos dicho, no solo en la provincia de Mendoza, sino en todo el país, aquellos que comparten las ideas de la libertad son siempre bienvenidos.

¿Creen que el lineamiento que tiene Cornejo hacia la gestión de Javier Milei se cristalice finalmente en una alianza?

El gobernador y el presidente tienen un vínculo institucional. Nosotros lo vemos reflejado en la Cámara de Diputados, en como el oficialismo provincial ha acompañado. También hemos tenido algunas diferencias, como en el caso del veto al financiamiento universitario o el veto del tema jubilación. Pero vemos que hay una relación propia de las posiciones que ocupan.

¿Esperan que se dé esa alianza puntualmente o no la necesitan?

Nosotros tenemos, como te decía anteriormente, el foco puesto en la constitución del espacio y su fortalecimiento del espacio.

¿A Luis Petri lo consideran aliado o más propio de ustedes, con el paso del tiempo?

Hoy es ministro de Defensa y viene haciendo una gran labor en el rol que está cumpliendo, la verdad es que tiene una destacada actuación en el Gobierno Nacional. Hoy es aliado nacional y forma parte del Gobierno.

¿Cómo quedó su relación con el Partido Demócrata, después de su salida?

Bien. Mi compromiso es con La Libertad de Avanza, con las ideas de la libertad, así que bien porque ellos forman parte hoy del bloque. La relación es buena.

Por último, ¿cómo observa la judicialización que hubo en Mendoza sobre el Pami y los medicamentos?

Los que tienen la palabra ahí son los funcionarios que están llevando adelante la gestión y son ellos quienes deben responder. Me parece lo más prudente.