Fabián Manzur, el empresario radical que insiste con ser intendente de Guaymallén

Fabián Manzur es un tipo simpático, el típico entrador. No es de los militantes políticos más conocidos, aunque tiene algunos años en política. “Soy radical desde los 17 años y desde los 18 años soy de afiliado”, asegura. Hoy tiene 56 años y mucha historia.

No es tan conocido porque no ha estado en la primera línea, pero ha pasado por la administración pública en dos oportunidades y en otras dos intentó ser intendente de Guaymallén. Ahora quiere volver a intentar en sillón comunal del departamento que lo vio nacer, por eso los vecinos ya pueden ver carteles en la vía pública con su rostro, a pesar de que todavía no está habilitada la campaña electoral.

Su candidatura mete ruido en el radicalismo de Guaymallén, porque es un abierto desafío al actual intendente Marcelino Iglesias, quien quiere que su sucesor sea alguien del riñón de la actual gestión.

Además, es notorio que hay un conflicto no resuelto entre los dos, aunque ninguno de los dos diga abiertamente por qué están distanciados, a pesar de que en algún momento de sus vidas fueron muy cercanos.

¿La tensión se notará en la campaña para la Primaria Abierta, Simultánea y Obligaria? Tal vez no. De hecho, no se notó en la última oportunidad que ambos compitieron. Eso fue en 2019, cuando Iglesias iba por la reelección y Manzur fue precandidato en la lista que encabezaba Omar de Marchi, en aquella interna civilizada de Cambia Mendoza, cuando De Marchi todavía era de las huestes del frente oficialista.

Hoy ni Iglesias, ni Manzur hablan mal del otro. Incluso nuestro personaje ensaya una defensa de su adversario: “el peronismo intenta tirarle carpetazos, pero yo lo conozco. Marcelino podrá ser muchas cosas, pero no chorea. Sabe administrar la plata”, dice. Luego si se permite criticar algunos aspectos de su gestión: “lo que le falta es control y planificación” dice y según el precandidato, es por eso que las obras del municipio se estiran mas de la cuenta.

Entonces dice que tiene un equipo amplio que trabaja en un plan de gobierno, que viene presentando en reuniones, un tema por vez, obras, deportes, seguridad, hacienda. Y promete que va a armar un departamento de control, “como los asuntos internos de los policías” para controlar todo lo que supuestamente la actual gestión no controla.

Empresario próspero

Para algunos Manzur es más conocido como empresario. Tal vez algún lector informado lo recuerde porque durante 17 años fue presidente de la Asociación Propietarios de Salones de Fiestas de Mendoza (Asafi). Es que el precandidato es dueño del Hostal de Los Andes, el complejo de cabañas, con salón de fiestas ubicado en el Acceso Este, entre Carril Ponce y Arturo González de Guaymallén.

Pero este no es el único emprendimiento que tiene, junto a su esposa y sus cinco hijos (un varón y cuatro mujeres, una de las cuales ya le dio una nieta). También tiene la empresa constructora Pagliari, la inmobiliaria MM Propiedades, un jardín maternal llamado El Arca, una pinturería y dos locales llamados Luman, un corralón en Villanueva y una ferretería y materiales eléctricos en Ciudad.

Todos esos emprendimientos están poniéndolos bajo una marca paraguas, Grupo Luman. “Lu es por mi esposa que se llama Luna y Man, es por Manzur. Es todo familiar, estan mis hijos, mis yernos, mi nuera, pero dónde todo empezó es con nosotros dos”, explica el empresario.

Salvo el negocio de calle Urquiza de la Ciudad de Mendoza, todos los demás emprendimientos están ubicados en Guaymallén.

Fabian Manzur, empresario y exfuncionario, actual candidato a Intenente en el departamento de Guaymallén, provincia de Mendoza. Fotos: Mariana Villa / Los Andes

Es interesante la historia empresaria y de vida de Manzur. Recuerda que se crío en el Barrio Sarmiento de Guaymallén, un caserío que se ubica cerca de la feria de Guaymallén y de otra barriada popular del departamento, el Lihué. “Muchos de los pibes con los que yo jugaba a la pelota están muertos o presos” dice. Allí vivió solo con su madre, cursó la primaria en la escuela Próceres de la Independencia y la secundaria en Nuestra Señora de la Consolata.

Luego se recibiría de técnico superior en turismo, en la Escuela Internacional Islas Malvinas, establecimiento en el que también fue profesor por algún tiempo.

Antes de 2001, el ahora precandidato tenía dos panaderías. “Tenía dos fábricas grandes, 174 empleados. Una estaba cerca del Lihué y la otra en calle 12 de Febrero en la sexta”. Ahora recuerda que en 2001 perdió todo, hubo remate de bienes y se mudó a una casa en el barrio Quintanilla, cerca del asentamiento Castro y del barrio La Floresta.

“Me puse carnicería y panadería así que aprendí a cortar carne y empecé a enseñar fútbol a los chicos de la zona. Después a los mismos proveedores del negocio les empecé a pedir que me ayudaran entonces hacía chocolate para los pibes y me daba cuenta que los pendejos venían sin zapatillas. Ahí lo conocí a Juan Manuel (García) que en ese momento era ministro de Desarrollo Social (durante el gobierno de Roberto Iglesias). Gracias a él me involucré en política, porque me puso de Director de Cultura y Turismo cuando lo eligieron intendente en 2003″, relata Manzur.

Cuando empieza a hablar de sus actuales empresas, la inmobiliaria adquiere una relevancia especial, dado el caso de Florentino Paco, el constructor del departamento que quedó bajo la lupa de la Justicia por la muerte del niño Eric Mamaní.

-¿Su inmobiliaria trabajó con Paco?- preguntó Los Andes.

-Hace unos seis años nosotros le administramos propiedades. Estuvimos creo que seis siete meses, pero la verdad que era muy complicado. El contador de él es muy buena gente. Fue al contador al que le dijimos que no podíamos administrar más- recuerda.

El funcionario

Como ya dijimos, Fabián Manzur fue director de Cultura y Turismo de la Municipalidad de Guaymallén durante los cuatro años de Juan Manuel García. Luego volvió a su actividad privada.

En 2015 se embarcó en la primera campaña por la intendencia de Guaymallén. Fue uno de los seis candidatos de Cambia Mendoza: Iglesias, Manzur, Lorena Meschini, Pablo Narváez, José Micheli y José Mariani. El ganador de las PASO por el frente fue Marcelino Iglesias, quien a la postre sería electo intendente.

Ya en Casa de Gobierno, Alfredo Cornejo le ofreció ser director de Centro de Congresos y Exposiciones y allí estuvo casi los cuatro años. Renunció poco antes de terminar el mandato y volvió a hacer campaña para ser intendente. Como ya dijimos, en 2019 volvió a enfrentarse con Iglesias y volvió a perder y de vuelta volvió a lo suyo.

“Un año y medio atrás, me llama Daniel Orozco que es un amigo, atendía a mi abuela. Me invito a tomar un café y me plantea que quería ser gobernador y me ofrece ser jefe de campaña”, recuerda. Así volvió a la política y a entusiasmarse con la idea de ser el candidato a intendente de Guaymallén en la lista del actual jefe comunal lasherino.

La candidatura a la gobernación de Orozco se cayó, pero las ganas de Manzur no. Dice que quiere ser el segundo aspirante de Cornejo en el departamento.

Hay que recordar que en las PASO, cada aspirante a la Gobernación puede ofrecer dos listas de intendentes y concejales, siempre y cuando el cabeza de lista acepte. Ahí quiere estar el empresario. Pero Iglesias propuso al secretario de Obras y Servicios Públicos Marcos Calvente y el secretario de Gobierno Nicolás González Perejamo también se largó y quiere competir. Así son tres precandidatos que quieren ser candidatos de Cornejo. ¿Quiénes serán los elegidos? Difícil que el senador nacional desaire al candidato de Iglesias. ¿Será uno de la gestión y uno de afuera?

Si Manzur no logra ese lugar, dice que buscará ser el precandidato que propongan Luis Petri o Activá Mendoza, el espacio que conforman otros empresarios que están dentro del frente oficialista Cambia Mendoza.

Dice sentirse preparado para el desafío y asegura que mide 22,4 puntos, mucho más que todos los posibles precandidatos que pueda ofrecer el actual intendente y también que los peronistas, todos por debajo de 8,5 puntos que ostenta actual legisladora Evelyn Pérez. Calvente, el elegido de Iglesias, según el sondeo que esgrime Manzur tiene 2,9% y González Perejamo 3,9.

Seguramente es el momento de jugar, porque el peso pesado del departamento, Marcelino Iglesias, no puede buscar otra reelección, tras la enmienda constitucional de 2018. “Estoy convencido que puedo ganar” asegura.