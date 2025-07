Extitular de la DGE abre la polémica por la formación docente: "Acá todo el mundo se resiste a una evaluación"

Embed - Jaime Correas En La Cima: "Los docentes no pueden enseñar lo que no saben"

La problemática de la formación docente

“Yo he ido a escuelas, en las que le hacías leer a los chicos de cuarto grado y no estaban alfabetizados. Estaban a cargo de una docente que no los podía alfabetizar. Como máximo los podía tener ahí y hacer alguna actividad. Ojo, lo he visto en los cuadernos”, comentó Correas para referirse a un caso puntual.